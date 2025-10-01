La Diócesis de Córdoba reunirá a 7.000 personas en el Encuentro Jubilar por el Año de la Esperanza

Archivo - Encuentro Diocesano de Laicos celebrado en la Plaza de Toros de Córdoba, en una imagen de archivo. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Córdoba se prepara para vivir un Gran Encuentro Jubilar, con motivo del Año de la Esperanza convocado por el Papa Francisco, estando previsto que esta celebración tenga lugar el próximo sábado 4 de octubre en dos sedes distintas, el Colegio Trinidad y la Plaza de Toros de la capital cordobesa.

Según ha informado en una nota la Diócesis, este Encuentro Jubilar Diocesano se concibe, en su primera parte, como un gran encuentro sinodal en el que participarán por la mañana unas 600 personas, "representantes de todas las realidades eclesiales de Córdoba".

Será en el Colegio Trinidad, donde, organizados en cinco itinerarios, se distribuirán un total de 30 grupos de reflexión y análisis a partir de una ponencia general que incluye la presencia del obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Esta convocatoria, "dirigida a todo el pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Córdoba, estará dedicada a analizar por bloques de reflexión aspectos de la vida de la Iglesia diocesana, desde la trasmisión de la fe, la educación y el papel de los jóvenes en la Iglesia o la implicación en la vida pública, hasta la caridad política y la acción caritativa y social de los católicos cordobeses hoy".

Tras la reflexión y los testimonios de la ponencia general, los participantes se reunirán, según el itinerario elegido, y reflexionarán juntos y elevarán conclusiones que serán recogidas por un moderador y compartidas en la asamblea.

Por la tarde, este encuentro vivirá su parte celebrativa con la procesión eucarística de la Custodia de Arfe, la Virgen de la Fuensanta y los santos Acisclo y Victoria, acompañado por banderas y estandartes de hermandades y cofradías, asociaciones, movimientos y secciones de ASNE y ANFE de toda la Diócesis, desde la Parroquia de Beato Álvaro de Córdoba, en la Avenida de Guerrita, 23, hasta la Plaza de Toros, donde se congregarán unas 7.000 personas "para recibir a Jesús Sacramentado, y tras momentos de adoración, bendición y reserva, participarán en la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba".

A la celebración litúrgica, en que la que participará la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, le seguirá un festival de música católica, con la intervención de Pablo Martínez y Jesús Cabello.

Esta cita del próximo sábado 4 de octubre representa para la Iglesia de Córdoba "la oportunidad de congregarse para vivir la experiencia de la vida cristina y celebrar la presencia del Señor en medio de nosotros. Una expresión de agradecimiento que llama a cada uno a través de una vocación distinta".