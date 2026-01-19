Diputación y Ayuntamiento de Granada suspenden su agenda institucional en Fitur por el accidente de tren de Adamuz

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Granada por el accidente ferroviario en Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y el Ayuntamiento de Granada han informado este lunes de la suspensión de su agenda institucional en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por el accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en el municipio cordobés de Adamuz.

La institución provincial explica que el stand del Patronato de Turismo tan solo mantendrá su actividad para profesionales del sector y agenda técnica, de modo que no habrá agenda institucional.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada y su alcaldesa, Marifrán Carazo, debido al luto por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, también suspenden su agenda institucional en Fitur 2026. De este modo, la regidora no se desplazará a Madrid y el calendario previsto queda anulado.

Sí se desplazarán los técnicos del Área de Turismo con el objetivo de mantener la presencia de la ciudad en el stand para información y atención de los profesionales del sector.

La Diputación y el Ayuntamiento de Granada se suman así a las numerosas instituciones que a lo largo de la mañana de este lunes están anunciando la suspensión de sus agendas en Fitur por este trágico accidente que se ha cobrado la vida de al menos 39 personas y ha dejado 152 heridos.