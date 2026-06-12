La Diputación de Córdoba abre el plazo para participar en el IV Concurso de Fotografía Turística de la Provincia

La delegada de Turismo de la Diputación, Narci Ruiz, en la presentación del concurso de fotografía. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, pone en marcha la cuarta edición de su Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba, un certamen con el que "se busca difundir y promocionar los valores monumentales, culturales, naturales, las fiestas y las tradiciones de los municipios y comarcas cordobesas a través de imágenes fotográficas".

Así lo ha explicado en rueda de prensa la responsable de Turismo en la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha indicado que lo que se pretende es "acercar a los amantes de la fotografía a descubrir esta riqueza de los pueblos de la provincia de Córdoba, contribuyendo de esta manera a la difusión de todos estos recursos turísticos y ofreciendo la oportunidad de conocer nuevos enclaves, nuevos lugares, rincones con encanto ideales para pasar un buen rato, para disfrutar de nuestra gastronomía y para ampliar los conocimientos sobre la cultura y la historia" de la provincia.

La también vicepresidenta del Patronato de Turismo ha abundado en que "se trata de fomentar el flujo de visitantes hacia los municipios y aumentar las pernoctaciones, que es el reto que siempre" existe, sobre todo en la provincia, "porque sorprende que teniendo todos estos recursos, y siendo una de las provincias españolas que más se diferencia del resto precisamente por la variedad y por todo aquello que se puede disfrutar, cueste trabajo que la gente se quede a dormir".

En definitiva, ha subrayado Ruiz, se trata de "mostrar la provincia a través de la fotografía, pero de los paisanos, aficionados, fotógrafos profesionales, todo el mundo tiene cabida en este concurso, por eso desde aquí animamos a que siga aumentando esa cifra de participantes que ya en la tercera edición el concurso contó con 213 fotografías".

Se podrán presentar fotografías de todos los municipios de la provincia, a excepción de Córdoba capital, y de sus comarcas. Las categorías en las que se puede concursar son tres; la categoría Cultural, Patrimonial, Fiestas y Tradiciones, la Natural y Paisajística, y, por último, la categoría Gastronomía y Experiencias Turísticas.

Las solicitudes para participar en el IV Concurso de Fotografía Turística de la Provincia se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación del concurso en el BOP --que tendrá lugar el lunes 15 de junio-- hasta el 15 de septiembre. Se presentarán a través del Registro General del Patronato o en su Sede Electrónica.

Entre los criterios de valoración para la selección de los ganadores en la categoría Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones están la identificación de los recursos patrimoniales y valores tradicionales que plasma la fotografía, la calidad técnica y estética de la imagen, su riqueza simbólica e iconográfica y su impacto visual.

En la categoría Natural y Paisajística, la vicepresidenta del Patronato de Turismo ha indicado que "se valorará la visión global del entorno natural, la calidad técnica y estética de la fotografía, la originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque y el impacto visual de la imagen".

Por último, en la categoría Gastronomía y Experiencias Turísticas "se valora la identificación de los recursos gastronómicos y de las experiencias turísticas que plasma la fotografía, su calidad técnica y estética, la capacidad de la composición para mostrar una visión de destino vivo y dinámico y el impacto visual", ha manifestado Ruiz.

Los premios alcanzan la cuantía total de 12.000 euros. Así, recibirá 1.350 euros el primer premio en cada categoría; 950 euros el que quede en segundo lugar, y 650 euros los que queden en tercera posición en las tres categorías. Además, habrá siete accésit de 150 euros cada uno en cada categoría, uno por comarca (Campiña Sur, Guadajoz, Guadiato, Pedroches, Subbética, Alto Guadalquivir y Vega del Guadalquivir). El total de beneficiarios del IV Concurso de Fotografía Turística podrá ascender a un máximo de 30. Las bases se pueden consultar en 'www.cordobaturismo.es'.