La Diputación de Córdoba impulsa un 'blog trip' para mostrar la oferta enoturística de la campiña a creadores

La delegada de Turismo en la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha organizado para los días 22, 23 y 24 de julio un viaje de familiarización para dar a conocer a seis creadores de contenido, que suman dos millones de seguidores en sus perfiles sociales, la oferta enoturística que aglutinan los municipios de la campiña cordobesa.

La delegada de Turismo en la institución y vicepresidenta del Patronato, Narci Ruiz, ha explicado en rueda de prensa que "se trata de una acción de promoción muy específica con creadores de contenido para dar difusión y divulgación a nuestro territorio a través de una herramienta tan importante como las redes sociales".

"La experiencia del año pasado con la acción que se realizó enfocada en los castillos y en las zonas de la Subbética y Pedroches nos arrojó unos resultados excepcionales de ahí que tengamos esta idea de continuar con esta experiencia y repetir con una acción como este blog trip", ha recordado Ruiz.

Con respecto al eje central de la nueva acción, la vicepresidenta del Patronato ha señalado que "uno de los grandes sectores o tipologías del turismo ahora mismo es el ecoturismo y en este sector o ámbito se encuentra el enoturismo, donde tenemos mucho que decir por eso este año hemos trabajado para potenciar la zona de la campiña".

En cuanto a los participantes en el blog trip, Ruiz ha insistido en que se ha "seleccionado a seis creadores de contenido que combinan una especialización en el sector, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la gastronomía, los vinos, los viñedos y las bodegas. Destacan, entre estos perfiles, el de la sumiller Marta Clot, que cuenta ella sola cuenta con una cantidad de seguidores impresionante".

En definitiva, ha concluido la delegada de Turismo, "entre todos estamos hablando de que alcanzamos una suma de seguidores de unos dos millones por lo que esperamos un gran alcance e interacción al realizar este blog trip en nuestra provincia".

De este modo se está "poniendo en valor nuestra rica gastronomía y las experiencias que tienen que ver con todos los rincones puesto que las visitas combinan lo cultural, lo gastronómico y las vivencias, ofrecemos algo único con lo que experimentar emociones diferentes a lo que hayan podido vivir en otro lugar", ha subrayado Ruiz.

PROGRAMACIÓN DEL RECORRIDO POR LA CAMPIÑA

Los creadores de contenido llegarán a Córdoba capital el miércoles, 22 de julio, y participarán en una acción inmersiva por varias tabernas y en una visita turística por la ciudad. El jueves, 23 de julio, se trasladarán a Montilla donde visitarán Bodegas Alvear y Bodegas Insensatos. Tras almorzar en Taberna Bolero acudirá por la tarde a la Bodega Rockera Cabriñana. A las 20.30 horas se desplazarán hasta Moriles para vivir una experiencia con cata y cena en la Bodega Lagar Santa Magdalena.

El viernes, 24 de julio, viajarán a Monturque, donde visitarán las Cisternas Romanas, y, posteriormente, al municipio de Lucena, donde conocerán la Casa de los Mora y las Bodegas Ruiz Canela. Tras almorzar en Japanish volverán a Montilla y, por la noche, disfrutarán del Festival Enamoriles.

Participan en el blog trip seis creadores de contenido entre los que destacan Marta Clot, '@lamartaclot', la sumiller con más seguidores de España pues reúne entre Instagram y Tik Tok a más de 600.000 personas. Esta divulgadora del mundo del vino se comunica de manera directa, divertida y fácil. Se graduó como sommelier en el CETT de Barcelona y desarrolló su carrera en Wine Palace. Colabora en el podcast gastronómico 'La Cullerada' de Time Out y ha sido jurado en el Concours Mondial de Bruxelles. Además, forma parte del comité de cata Wine is Social, un club de vinos online.

También visitarán la campiña José María Toro, de '@bloghedonista', quien lidera uno de los blogs gastronómicos más conocidos de España con 57.000 seguidores en Instagram, y Alberto Ribas, '@alvientoo', destacado bloguero y creador de contenido de viajes gallego especializado en turismo y gastronomía. Se dedica a la difusión de experiencias de viaje únicas, promoviendo tanto destinos emergentes como el valor de la gastronomía y la cultura local.

Otro participante será David García, conocido en redes sociales como '@avionesenpapel.blog', creador de contenido de viajes que lleva más de ocho años recorriendo el mundo de forma independiente y autónoma creando sus propias rutas. Es uno de los perfiles más importantes de España en su ámbito contando con más de medio millón de seguidores entre Instragram y Tik Tok.

También visitará la provincia la influencer sevillana Mónica Rosón, '@lacataora', comunicadora de vino y gastronomía, sumiller desde 2018 y finalista en los prestigiosos Vinoinfluencers Awards. Por último, el viaje contará con la presencia de Iosu López, conocido en redes como '@mochilerostv', un destacado videoperiodista y creador de contenido de viajes español. Lleva 25 años recorriendo el mundo y desde 2011 dirige Mochileros TV, uno de los proyectos y programas de viajes de habla hispana más populares.