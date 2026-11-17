El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (tercero por la izda.), en la presentación de la campaña de promoción turística de la provincia en Madrid. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Patronato Provincial de Turismo, comenzará a partir de este miércoles una campaña de promoción turística de la provincia en Madrid con el fin de mitigar la interrupción de la conexión ferroviaria de Córdoba con la capital tras el accidente acaecido en Urda (Toledo).

Así lo ha anunciado el máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, quien ha destacado que "estamos dando respuesta a la reunión que mantuvimos con el sector empresarial y hostelero cordobés ante la situación". En este sentido, ha explicado que "nos comprometimos a sacar una campaña de promoción para amortiguar las consecuencias del bloqueo del AVE Madrid-Andalucía y así lo estamos haciendo desde la Diputación, el sector empresarial, la Junta y el Ayuntamiento".

La idea, según ha puesto de manifiesto Salvador Fuentes, es "dar respuesta a dos crisis ferroviarias y ante un riesgo para el empleo, con una estimación de pérdidas cercanas a 500.000 euros diarios en el sector turístico y un sector servicios que concentra el 73% del empleo provincial".

Ante esta situación, según ha proseguido el presidente, "nos planteamos una estrategia en una doble vía; por un lado, facilitar un transporte alternativo gracias a los vuelos Córdoba-Madrid de Volotea, con una frecuencia de cuatro días, y, por otro, una campaña de promoción como la que comienza mañana. Con todo esto queremos que el visitante mantenga la confianza y la facilidad para llegar a la provincia".

El máximo represente de la institución provincial ha recordado que "veníamos de una recuperación, con 540.000 turistas recibidos en el tercer trimestre, un gasto diario de 103,80 euros y 3,2 días de estancia media, pero seguimos sin fecha de reapertura por parte de Adif y Renfe no ofrece plan alternativo de ahí la búsqueda de la conexión aérea, que no sustituye al AVE pero permite tener una línea alternativa ,y esta campaña de promoción".

Por su parte, la delegada de Turismo en la Diputación, Narci Ruiz, ha hecho hincapié en que "con la campaña buscamos que el viajero vea que Córdoba sigue viva, tenemos que recuperar la confianza del destinatario con imágenes claras como la Mezquita y, además, con un enfoque experiencial que es lo que demanda el turista".

En representación del sector empresarial, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha expresado su agradecimiento a la Diputación por una promoción "contundente, rápida y veloz". Díaz ha indicado que "es una satisfacción contar con esta campaña a partir del 18 de noviembre porque vamos a estar promocionando Córdoba de manera potente y contundente; estar en estos sitios tiene mucha importancia y estos impactos ayudan a tomar la decisión de venir".

Por su parte, la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Marian Aguilar, ha insistido en que "hoy se pone de manifiesto el compromiso y la buena gestión de las administraciones y la relación público-privada par responder a una necesidad ante el bloqueo de las conexiones ferroviarias".

'CÓRDOBA PROVINCIA INFINITA'

La campaña, titulada 'Córdoba Provincia Infinita', se desarrollará del 18 de noviembre hasta finales de diciembre y comprenderá varias acciones. En primer lugar, el presidente de la Diputación ha indicado que "se instalarán 15 pantallas digitales de gran formato en emplazamientos emblemáticos de la capital como son los Cines Callao y los teatros Lope de Vega, Coliseum y Rialto, en plena Gran Vía madrileña.

En total, se espera alcanzar unos 19,5 millones de impactos en una sola semana con un contenido audiovisual que será un itinerario de diez segundos con la Mezquita-Catedral en primera lugar, porque permite situarnos en Córdoba en segundos, y luego el turismo experiencial, gastronomía y paisajes de la provincia", entre otros.

La campaña recalará también en el Metro de Madrid, ha continuado, "gracias a 19 pantallas de gran formato que se podrán visualizar en nodos estratégicos como Sol, Gran Vía, Callao, Moncloa, Plaza de España, Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios. Se espera una alcance estimado de 1,7 millones de impactos directos".

Por último, Salvador Fuentes ha señalado como tercer escenario de la campaña el Aeropuerto Adolfo Suárez. "La campaña tendrá presencia en la zona de salidas y llegadas así como en la zona de embarque, facturación o recogida de equipajes. Se espera llegar a 10,5 millones de impactos en un mes", ha manifestado.

CAMPAÑAS JUNTO A TURISMO ANDALUZ

De forma paralela a la campaña de Madrid, el presidente de la Diputación ha explicado que Córdoba estará presente, de la mano de Turismo Andaluz, en una campaña internacional con la que se busca llegar a los mercados de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

En concreto, las previsiones son de siete millones de impactos publicitarios en televisión, revistas y medios digitales turísticos alemanes, 6,8 millones en plataformas de reservas, medios impresos y digitales británicos y 3,6 millones de impactos en EEUU gracias a una promoción focalizada en turismo cultural, patrimonio y gastronomía.

Por último, Fuentes ha señalado que "en paralelo a esta acción internacional se desarrollará en el ámbito regional la campaña 'Andalucía también es para tí' en provincias limítrofes afectadas por el corte ferroviario". "En definitiva, el nivel de los impactos va a ser muy significativo, se trata de una campaña pensada en base a la experiencia que hemos tenido en ferias internacionales, con la Mezquita-Catedral como gancho pero dando cabida a todo lo demás", ha manifestado Fuentes.

El objetivo final, ha concluido, es "convertir esta promoción en reservas, en actividad durante los próximos meses, garantizar la ocupación de las cuatro frecuencias semanales de Volotea hasta marzo y lograr la cohesión provincial, pues la actividad turística repercute en 229.500 empleos del sector servicios".