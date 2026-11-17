Carmen Sánchez en las mesas de trabajo para sus planes de ordenación para municipios de la Sierra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la Sierra de Cádiz han iniciado la constitución de mesas de trabajo para el seguimiento de la elaboración y tramitación de los Planes Básicos de Ordenación Municipal (PBOM) en la Delegación Territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, teniendo como protagonistas a las localidades de Espera, Grazalema, Torre Alháquime y Alcalá del Valle.

En una nota, la Junta ha señalado que la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Carmen Sánchez, alcaldes de estos municipios de la Sierra y el equipo técnico de ambas administraciones y de Diputación han estado presentes en estas mesas de trabajo, a las que han acudido los redactores de los correspondientes Planes Básicos de Ordenación Municipal.

Las reuniones de trabajo desarrolladas, que han contado con representación técnica de las áreas de Urbanismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, se centran en los PBOM, que son figuras de planeamiento destinadas a establecer la ordenación urbanística de los términos municipales de menos de 10.000 habitantes.

La Junta ha recordado que anteriormente se han celebrado las constituciones de las mesas de los Planes Básicos de Ordenación para municipios como El Bosque, San José del Valle, Zahara de la Sierra y Villaluenga del Rosario.

Por su parte, la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha valorado la cooperación y la colaboración de las distintas administraciones para constituir estas mesas de trabajo y "trabajar de manera conjunta en una materia tan fundamental como la ordenación del territorio en los municipios de la provincia".

Además, Carmen Sánchez ha incidido en la relevancia de este tipo de planeamiento básico para la ordenación municipal, "esencial para el desarrollo de los territorios en un marco sostenible", y en la utilidad de estas mesas de trabajo en el marco de la Ley Lista, desde el "esfuerzo conjunto de cara a la elaboración de los PBOM".

Según la Junta, en estas mesas de trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de que estos municipios de la Sierra de Cádiz puedan contar con esta figura para la ordenación de sus términos municipales, tanto de los suelos urbanos como de los suelos rústicos, compatibilizando el desarrollo urbanístico con la protección de los valores que hay que preservar en el territorio.