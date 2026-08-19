Archivo - Vista del edificio principal que alberga la sede de la Diputación Provincial de Granada. - WEB DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada abre este miércoles con normalidad todas sus sedes, edificios y espacios públicos, después del cierre preventivo adoptado este pasado martes ante los seísmos registrados en la provincia.

"De este modo, se retoma con normalidad la actividad y la atención al público en todas las dependencias de la institución provincial", señalan en un comunicado.

Se mantiene únicamente la reubicación de los 77 residentes de los Centros Sociales de la Diputación desalojados preventivamente este pasado martes, que permanecen atendidos en diferentes centros residenciales y acompañados por profesionales de la propia institución.