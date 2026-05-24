La Diputación de Granada y AJE impulsan un programa de emprendimiento mentorizado para 20 proyectos empresariales

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto al presidente de AJE Granada, Alejandro Aguado. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, promueve un programa que impulsará 20 iniciativas empresariales en la provincia. Se llevará a cabo entre mayo y noviembre y está orientada a "dinamizar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico".

Según ha emitido la institución provincial en una nota, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha explicado que "la principal finalidad que perseguimos es identificar, formar y acompañar proyectos emprendedores con potencial de crecimiento para consolidarlos como iniciativas empresariales viables y competitivas", mientras que ha añadido que también quieren "evitar la fuga de capital humano y contribuir a la fijación de talento especialmente en los entornos rurales".

Por su parte, el presidente de AJE Granada, Alejandro Aguado, ha subrayado que "el apoyo de instituciones como la Diputación de Granada es fundamental para que los jóvenes empresarios y emprendedores puedan transformar sus ideas en proyectos reales y competitivos".

"Programas como este no solo impulsan nuevas iniciativas empresariales, sino que también generan oportunidades, fijan talento en la provincia y fortalecen el tejido empresarial granadino desde sus primeras etapas", ha agregado.

En contexto, el itinerario integral diseñado para los emprendedores se articula en una fase inicial de captación y selección que deberá incluir un mínimo de 40 candidaturas, de las que saldrán seleccionados 20 proyectos finalistas tras una evaluación técnica.

Después, entre los meses de septiembre y octubre de 2026, los 20 proyectos seleccionados recibirán formación intensiva enfocada en su modelo de negocio, estrategia comercial, adopción tecnológica y planificación financiera.

En la siguiente fase, durante el mes de noviembre, las diez iniciativas con mayor proyección accederán a un servicio de mentorías individuales. En esta etapa, se entregará a los participantes un diagnóstico estratégico y un plan de acción a medida.

Según ha apostillado la Diputación, el programa se clausurará en noviembre de 2026 con un acto público. En él, los participantes realizarán presentaciones de sus proyectos frente a representantes institucionales, entidades colaboradoras y potenciales inversores, multiplicando así sus oportunidades de visibilidad y desarrollo.

En suma, la convocatoria está abierta a personas físicas, jurídicas y equipos promotores. Para participar es imprescindible contar con un proyecto empresarial o una idea de negocio estructurada con vinculación territorial, es decir, que vaya a desarrollarse en la provincia de Granada. Además, es requisito indispensable que todos los miembros del equipo promotor tengan su residencia fijada en la provincia durante todo el periodo que dure el programa.