Diputación de Granada aprueba la financiación del transbordo gratis en el transporte metropolitano desde este 1 de mayo

Archivo - Vista del edificio principal que alberga la sede de la Diputación Provincial de Granada. - WEB DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno Extraordinaria el convenio de colaboración con el Consorcio de Transporte Metropolitano y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para financiar el coste del transbordo en el transporte público del Área Metropolitana. La medida entra en vigor a partir de este 1 de mayo, y beneficia a miles de usuarios, ya que según los datos del Consorcio, el pasado año más de 2,5 millones de viajeros tuvieron que realizar transbordos para completar sus desplazamientos.

Según información de servicio público difundida por la institución provincial, el acuerdo tiene como objetivo eliminar el coste adicional en los desplazamientos que implican el uso combinado de distintos modos de transporte (como autobús metropolitano, metro o autobús urbano), favoreciendo así la intermodalidad y mejorando la accesibilidad al sistema de transporte público en el Área Metropolitana.

El importe económico estimado como aportación de la institución provincial asciende a 653.172,60 euros para cubrir el coste de los ocho meses en los que estará vigente esta medida en 2026, una cuantía que se incrementará en 2027 para financiar el ejercicio completo.

Esta aportación se calculará en función del número real de transbordos realizados y bonificados a través del sistema de billetaje del Consorcio, que será el encargado de justificar y liquidar periódicamente los datos de uso.