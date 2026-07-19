Diputación de Granada celebra que el Festival de Música y Danza llegue a la provincia con un concierto en La Calahorra

Imagen del concierto. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LA CALAHORRA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado el "orgullo" que supone para la institución provincial acoger en La Calahorra (Granada) el concierto extraordinario conmemorativo del 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, protagonizado por la Orquesta Ciudad de Granada y su coro.

Así, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Rodríguez ha valorado que, después de 75 años de trayectoria, el festival se haya trasladado a la provincia, lo que permite "poner en valor uno de los pueblos más bonitos de toda Granada" y difundir su patrimonio.

En este sentido, ha resaltado especialmente el Castillo de La Calahorra, adquirido por la Diputación, y que, según ha señalado, se está convirtiendo en "uno de los grandes revulsivos" para generar oportunidades, riqueza y empleo en las comarcas del Marquesado y de Guadix.

"Es un orgullo y una suerte para la Diputación Provincial de Granada estar hoy en La Calahorra", ha concluido.