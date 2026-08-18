La Diputación de Granada cierra al público todos sus edificios administrativos, museos y la Ciudad Deportiva

Archivo - Vista del edificio principal que alberga la sede de la Diputación Provincial de Granada. - WEB DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha acordado, como medida preventiva, el cierre al público de todos sus edificios administrativos, museos y de la Ciudad Deportiva, ante los últimos seísmos registrados en la provincia.

Según ha informado en una nota, únicamente permanecerán operativos los centros asistenciales dependientes de la institución provincial, garantizando la atención y los servicios que prestan a sus usuarios.

Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultada por Europa Press, apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

Una vez más el fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha asistido al temblor de las paredes y techos de los inmuebles durante varios segundos.

El seísmo ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN, en concreto a las 10,53 horas con un cálculo provsional de magnitud de 4 y epicentro en Armilla que ha sido especialmente sentida de nuevo por la población en todo el área metropolitana, y otros temblores también con mediciones previsionales en Padul y Las Gabias, en estos casos de 2,9 y 2,6.