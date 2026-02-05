La Diputación de Granada convoca pleno urgente para pedir la declaración de zona catastrófica en la provincia

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, con el alcalde de Castril, Miguel Pérez, a la derecha en la imagen, en una visita en la tarde de este jueves - DIPUTACIÓN

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada celebra este viernes a partir de las 9,00 horas pleno extraordinario y urgente para solicitar que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, figura recogida en la ley conocida anteriormente como zona catastrófica, tras los daños ocasionados por la borrasca 'Leonardo'.

En un comunicado, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha informado de que ha trasladado a los grupos representados en la corporación, esto es, los de PP, en el gobierno de la institución con mayoría absoluta, PSOE, IU y Vox, la convocatoria de este pleno con carácter extraordinario y urgente para aprobar una declaración institucional a tal fin.

Además, dicha declaración institucional recogerá "instar a la Junta de Andalucía a que, dentro de sus competencias, adopte las medidas jurídicas y económicas oportunas para colaborar con el resto de instituciones, de cara a aprobar un plan de choque conjunto en beneficio de la provincia".

Las lluvias han provocado una situación de alto riesgo con el desbordamiento de ríos y arroyos, corte de carreteras, inundaciones en viviendas, daños en explotaciones agrícolas, establecimientos comerciales, servicios esenciales e infraestructuras públicas, incidiendo en el normal funcionamiento de las administraciones locales y dejando parcialmente incomunicados a algunos municipios, señala el comunicado.

Todo esto requiere de la activación de esta declaración como respuesta inmediata para "restablecer la normalidad, lo antes posible, en las localidades afectadas".

Por otro lado, la persistencia de las precipitaciones ha llevado al cierre temporal de servicios esenciales y a la suspensión de actividades docentes, debido al elevado riesgo de nuevas crecidas y anegamientos. Estos eventos meteorológicos no son hechos aislados, sino que se suman a "una creciente serie de temporales que, en las últimas semanas, han mantenido a la provincia en una situación de alerta permanente".

La sesión plenaria se celebrará en el salón de plenos de la sede central de la Diputación de Granada. La institución destaca que de este modo da un paso ante la necesidad de "agilizar ayudas y medidas excepcionales para dar respuesta a una situación de gravedad en la provincia, con apoyo a entidades locales y a personas damnificadas".

El Ejecutivo dispone de mecanismos extraordinarios previstos para situaciones de emergencia de esta naturaleza que permiten "articular ayudas económicas, fiscales y sociales destinadas a la reparación de los daños y a la recuperación de las zonas afectadas", concluye.