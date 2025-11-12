Diputación de Granada deja la Mesa del Aeropuerto alegando "falta de respeto" de la institución provincial de Jaén

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, ha anunciado este miércoles que la institución que preside deja la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca tras levantarse de la misma en la reunión convocada en la Subdelegación del Gobierno granadina tras la "falta de respeto" que ha aducido ha recibido por parte de su homólogo en Jaén, Francisco Reyes, del PSOE, a cuenta de las inversiones para la promoción de vuelos.

Preguntado por los periodistas sobre si tras el abandono de este miércoles, la institución provincial granadina volverá a la Mesa del Aeropuerto, Rodríguez ha indicado que no "con estos actores", y que la Diputación de Jaén "podrá venir" pero no la de Granada, que ha dicho que seguirá trabajando en la línea de promoción de vuelos que ha venido manteniendo con base en inversiones de su presupuesto.

Rodríguez ha indicado que ha agradecido al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la convocatoria si bien ha afeado que la anterior hubiera sido en "septiembre de 2023" y ha incidido en la petición de la Diputación granadina para que se hubiera venido convocando cada seis meses. Igualmente, ha indicado que las instituciones no han de limitarse en estas reuniones a escuchar la información que puedan facilitar desde la dirección del aeródromo.

