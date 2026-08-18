La Diputación de Granada desaloja el Centro Psicopedagógico Reina Sofía y reubica a sus 77 residentes por los seísmos

Desalojo del Centro Psicopedagógico Reina Sofía. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha activado, como medida preventiva, el desalojo y reubicación de 77 residentes del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, perteneciente a los Centros Sociales de la institución provincial, ante los daños provocados por los seísmos registrados a lo largo de la jornada de este martes.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, todos los residentes afectados serán trasladados fuera de los Centros Sociales. Un grupo de dependientes gravemente afectados será trasladado a la Residencia Rodríguez Penalva de la Diputación en Huéscar, mientras que el resto será reubicado en centros residenciales de Huétor Vega, Maracena y Fuente Vaqueros.

Junto a los usuarios se desplazarán profesionales de los propios Centros Sociales de la Diputación, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y acompañarlos durante todo el proceso de reubicación.

Los técnicos de la institución provincial continúan evaluando los daños registrados en las instalaciones y, en el caso del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, será necesario acometer obras de urgencia, que serán contratadas mediante el procedimiento de emergencia para actuar con la mayor rapidez posible.

En concreto, el operativo está siendo coordinado por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al diputado de Emergencias, Eduardo Martos, y el diputado de Centros Sociales, Roberto García, en coordinación con los responsables y profesionales de los centros.

Por su parte, Rodríguez ha señalado que "la prioridad absoluta en estos momentos es preservar la seguridad de los residentes y de los profesionales que los atienden". Así, ha explicado que están actuando con "la máxima prevención y poniendo todos los recursos de la Diputación para realizar los traslados con todas las garantías y acometer cuanto antes las actuaciones que sean necesarias".

Además, la Diputación ha indicado que mantiene un seguimiento permanente de la situación y continuará evaluando el estado de sus instalaciones y adoptando las medidas que resulten necesarias atendiendo a la evolución de los acontecimientos.

Asimismo, durante toda la jornada de este martes permanecen cerrados al público los edificios administrativos, museos, instalaciones y servicios de la institución provincial, a excepción de los centros asistenciales, que continúan prestando sus servicios.