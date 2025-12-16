La Diputación de Granada destina 35.000 euros al arreglo de las cubiertas de la iglesia de Cuevas del Campo

1036590.1.260.149.20251216131908 Visita institucional del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en el centro a Cuevas del Campo - DIPUTACIÓN

CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado las obras de arreglo de las cubiertas de la iglesia de San Isidro Labrador de Cuevas del Campo, una actuación que ha permitido mejorar este importante templo del municipio de la comarca de Baza, en el norte de la provincia granadina.

La intervención ha sido financiada por la institución provincial y el Obispado de Guadix, dentro del programa de ayudas para la conservación y restauración del patrimonio eclesiástico de la provincia.

En concreto, para el arreglo del tejado de la iglesia de Cuevas del Campo, la Diputación ha detallado en una nota de prensa que ha aportado 35.000 euros, mientras que la diócesis de Guadix ha contribuido con 13.385,90 euros, lo que ha supuesto una inversión total de 48.385,90 euros.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el párroco de la localidad, José Fernando Titos, la alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Martínez, y el diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González, ha indicado que "desde la Diputación mantenemos una firme apuesta por la conservación del patrimonio histórico y artístico de nuestros pueblos, y muy especialmente por las iglesias, que en muchos municipios son el principal símbolo de identidad y uno de sus mayores atractivos. Estas actuaciones permiten preservar edificios de gran valor y reforzar el sentimiento de pertenencia de los vecinos a su historia y tradiciones".

Además, el presidente ha señalado que "nuestro compromiso con la protección del patrimonio histórico de la provincia queda reforzado con medidas como esta, que ayudan a garantizar la seguridad de los edificios y a promover su aprovechamiento como recursos turísticos y culturales, dinamizando las economías de los pueblos y contribuyendo al desarrollo de los municipios de menor tamaño".

Por su parte, la alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Martínez, ha agradecido "la presencia del presidente de la Diputación en nuestro pueblo en un día tan especial. Nuestro patrimonio llevaba mucho tiempo necesitando mejoras e inversiones de ese tipo y por ese motivo le quiero dar la enhorabuena. También agradecerles las grandes inversiones que están realizando por el patrimonio de todos los municipios, especialmente de los más pequeños, donde tenemos menos recursos".

Coincidiendo con esta actuación en las cubiertas, también se ha llevado a cabo la pintura interior del templo. Esta mejora ha sido posible gracias a los donativos recogidos a través de las distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cuevas del Campo y a las aportaciones de los vecinos y vecinas del municipio. En un principio, estos fondos estaban destinados al arreglo del tejado, pero al financiarse finalmente esta obra por otras vías, el dinero recaudado se ha invertido en la rehabilitación completa del interior de la iglesia.

Con motivo de la visita al municipio, Rodríguez también ha mantenido un encuentro institucional con la alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Martínez, en el Ayuntamiento. Durante la reunión se han abordado las ayudas concedidas por la Diputación en este mandato, destacando los cerca de 391.000 euros de los Planes Provinciales de Obras y Servicios para el acondicionamiento de los barrios Polvorín y Gorrión, la instalación de alumbrado en el acceso al anejo de La Colonia y la adecuación de los accesos a La Colonia y Cañada Los Morteros.

Asimismo, se ha puesto en valor la ampliación y renovación del parque infantil del parque San Isidro dentro de las ayudas de Reto Demográfico, los 30.000 euros destinados a la instalación, suministro y modificación del sistema de protección contra incendios del centro de día del municipio y los 60.000 euros para la adecuación del centro sanitario.