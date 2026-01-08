La Diputación de Granada destina más de 2 millones de euros a la adquisición de vehículos para los parques de bomberos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención en la presentación de vehículos del Consorcio de Bomberos de Granada, a 08 de enero del 2026 en Granada, España. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado cinco nuevos vehículos destinados a mejorar los medios materiales y la capacidad operativa de los parques de bomberos de Guadix, Granada, Motril e Iznalloz, en el marco de una inversión total que asciende a 2.011.563,29 euros.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la adquisición incluye un vehículo de intervenciones, un furgón de salvamentos y tres bombas urbanas ligeras, que permitirán dar respuesta eficaz a distintos tipos de emergencias en el ámbito urbano, rural y en situaciones de especial complejidad.

Rodríguez, que también ha estado acompañado por el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha destacado que "esta inversión es una muestra clara de la planificación y el esfuerzo continuado que venimos realizando para modernizar los recursos de los servicios de emergencia en toda la provincia, dotando a los parques de bomberos de vehículos más seguros, eficientes y adaptados a las necesidades actuales".

Además, el presidente ha subrayado que "dotar a nuestros bomberos de vehículos modernos, especializados y adaptados a los nuevos riesgos es una prioridad absoluta". "No solo estamos mejorando la capacidad de respuesta ante incendios, sino también ante accidentes de tráfico, rescates en zonas rurales o incidentes con sustancias peligrosas, garantizando así un servicio público de máxima calidad", ha señalado.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que "es imprescindible contar con las mejores infraestructuras, más medios pero también con el mejor personal, con la mejor formación y preparación", asegurando que en esa línea continúa trabajando el Gobierno de Juanma Moreno.

En este sentido, Sanz ha avanzado que el próximo miércoles 14 se celebrará una nueva reunión del Consejo Andaluz del Fuego, en la que se dará luz verde al texto del decreto que regulará la dirección, coordinación, organización y funcionamiento de los bomberos y de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento (Speis), así como el registro de su personal.

"Se trata del segundo decreto que apruebe el Gobierno andaluz para atender las reivindicaciones históricas de los bomberos andaluces y actualizar al siglo XXI este servicio", ha concluido el consejero.

La financiación de esta inversión se ha realizado, por un lado, a través de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, mediante la utilización del remanente de tesorería disponible hasta final de 2023, por un importe de 644.688,00 euros.

Por otro, a través del Consorcio Bomberos Granada, con fondos disponibles para inversiones según el Plan de Actuación 2024, financiado mediante contribuciones especiales y la aportación de la Diputación de Granada, por un importe de 1.366.875,29 euros.

SOBRE LOS VEHÍCULOS

Asimismo, la Diputación ha explicado que las tres bombas urbanas ligeras, destinadas a los parques de bomberos de Guadix, Granada y Motril, están diseñadas para la intervención en incendios.

Cada una incorpora un depósito de 2.000 litros y bombas con prestaciones en alta y baja presión, además de contar con doble cabina para el desplazamiento de la dotación, con capacidad para 4 + 2 plazas. El importe total de esta adquisición ha sido de 1.279.489,09 euros.

El vehículo de intervenciones, que se ubicará en el Parque de Bomberos de Granada, está concebido para responder a incidentes con sustancias peligrosas de origen químico, biológico, radiológico o nuclear (NRBQ).

Permite transportar equipos de detección, protección, descontaminación y apoyo operativo, además de servir como base móvil de operaciones y coordinación en este tipo de emergencias.

Su carrozado incorpora una plataforma trasera para la extracción de carros con material específico según la intervención requerida. El coste de esta adquisición ha sido de 519.114,20 euros.

Por último, el furgón de salvamentos, con destino al Parque de Bomberos de Iznalloz, está diseñado para intervenir en accidentes de tráfico, rescates en medio rural y para prestar apoyo a las dotaciones de primera salida del parque. El importe de adquisición de este vehículo ha sido de 212.960,00 euros.