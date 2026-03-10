La Diputación de Granada impulsa en Argelia un ciclo de conferencias sobre el legado de Federico García Lorca

Archivo - El director del Patronato García Lorca, Juan Castilla. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, en colaboración con el Instituto Cervantes, ha organizado un ciclo de conferencias en diferentes ciudades de Argelia en torno a la figura y el legado de Federico García Lorca.

Las ponencias serán impartidas por el director del Patronato Federico García Lorca de la institución provincial, Juan Castilla, dentro de una iniciativa que busca difundir internacionalmente el patrimonio cultural vinculado al poeta granadino.

Bajo los títulos 'El legado de Lorca' y 'La Alhambra escrita', el director del Patronato ofrecerá varias conferencias en distintas ciudades argelinas a lo largo de esta semana, acercando al público del país norteafricano la dimensión literaria, cultural y patrimonial del autor de Romancero gitano, así como la riqueza del legado lorquiano que conserva la provincia de Granada.

Castilla ha destacado que este ciclo de conferencias "supone una oportunidad para seguir proyectando internacionalmente la figura de Federico García Lorca y el extraordinario patrimonio cultural que conserva la provincia de Granada en torno al poeta".

En este sentido, ha señalado que "desde la Diputación de Granada y el Patronato Federico García Lorca trabajamos para que la memoria y la obra de Lorca sigan vivas y puedan dialogar con públicos de distintos países y culturas".

"Iniciativas como esta permiten tender puentes culturales a través de la literatura y compartir con nuevos públicos la riqueza del legado lorquiano", ha agregado.

PROGRAMA

El ciclo de conferencias comenzará en Orán, donde el Instituto Cervantes acogerá la charla 'El legado de Lorca' el miércoles 11 de marzo.

Posteriormente, el programa continuará en Tlemecén, en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de la ciudad, donde el jueves 12 de marzo se volverá a abordar la herencia literaria del poeta granadino ante estudiantes y profesores universitarios.

Ese mismo día, también en Tlemecén, se celebrará una segunda conferencia titulada 'La Alhambra escrita', en la que se explorará la presencia del monumento nazarí en la literatura y su influencia en la obra de Lorca y otros autores.

Este encuentro tendrá lugar en el Hotel Le Grand Bassin. El ciclo concluirá en Argel, donde el Instituto Cervantes de la capital acogerá el sábado 14 de marzo la conferencia 'La Alhambra escrita', cerrando así un programa cultural que refuerza los lazos entre Granada y Argelia a través de la literatura y el patrimonio.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de proyección internacional del legado lorquiano que impulsa la Diputación de Granada a través del Patronato Federico García Lorca.

En este marco, recientemente se desarrolló también un ciclo de conferencias en Argentina y Uruguay, impartido igualmente por Juan Castilla Brazales, que recorrió ciudades como Montevideo y Buenos Aires y culminó con un encuentro cultural celebrado en el histórico Gran Café Tortoni, lugar frecuentado por Federico García Lorca durante su estancia en la capital argentina en los años treinta.

Allí se puso en valor tanto la dimensión universal del poeta como el potencial cultural y turístico del patrimonio lorquiano vinculado a la provincia de Granada.