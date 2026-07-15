La Diputación de Granada impulsa una campaña para promover el cuidado y la limpieza de las playas de la Costa Tropical

Presentación de la campaña 'En la playa, solo tira la toalla. Pequeños gestos, grandes playas'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha activado una campaña de concienciación para promover hábitos responsables entre los usuarios de las playas del litoral granadino y contribuir a la conservación de uno de los principales espacios naturales y turísticos de la provincia.

La campaña, desarrollada bajo el lema 'En la playa, solo tira la toalla. Pequeños gestos, grandes playas', ha sido presentada este miércoles por el diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla; junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya.

La campaña está orientada a sensibilizar a vecinos y visitantes sobre la importancia de reducir el abandono de residuos en las playas, fomentando comportamientos responsables que contribuyan a mantener estos espacios limpios, seguros y saludables.

Asimismo, pretende reforzar el uso de las papeleras instaladas en el litoral para evitar que pequeños residuos como colillas, envoltorios, cáscaras de pipas o botellas permanezcan en la arena y acaben siendo arrastrados hasta el mar.

Del mismo modo, la iniciativa incide en la necesidad de separar correctamente los residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes para favorecer el reciclaje y minimizar el impacto ambiental derivado de la actividad humana en la costa.

A través de mensajes sencillos y cercanos se trasladará a la ciudadanía que acciones tan simples como utilizar un cenicero portátil, depositar correctamente los residuos en las papeleras y contenedores, evitar abandonar cualquier objeto en la arena, respetar las dunas, la flora y la fauna o dar ejemplo a otras personas contribuyen de manera decisiva a mantener unas playas limpias y seguras.

La iniciativa también pondrá el foco en los beneficios que generan estos hábitos responsables, como la protección de la biodiversidad marina, la reducción de la contaminación litoral, la mejora de la experiencia de quienes disfrutan de las playas y el avance hacia un modelo de costa cada vez más sostenible.

La campaña se desarrollará entre el 15 y el 29 de julio y recorrerá las playas de La Herradura, Puerta del Mar, La Charca-Salomar, Playa Granada, Torrenueva, Calahonda, Castell de Ferro, Cambriles y La Mamola.

En todas las actuaciones se instalará un punto informativo atendido por dos monitores, uno de ellos de forma permanente en un mostrador y otro recorriendo la playa para interactuar directamente con los usuarios.

Cada intervención tendrá una duración de tres horas, entre las 11,00 y las 14,00 horas, tiempo durante el cual se desarrollarán dinámicas participativas de educación ambiental, como recogidas simbólicas de residuos, además del reparto de trípticosinformativos y material promocional.

Entre este merchandising se entregarán conos reutilizables destinados a la recogida de pequeños residuos como colillas, cáscaras de pipas, chicles o envoltorios, facilitando así que los usuarios puedan mantener limpia la playa hasta encontrar una papelera.

INSTITUCIONES

Mancilla ha señalado durante la presentación de la campaña que "nuestras playas son un patrimonio ambiental que debemos proteger entre todos. Cada verano miles de personas disfrutan de nuestro mar y nuestra costa, y precisamente por eso es fundamental que ese uso vaya acompañado de responsabilidad y respeto hacia el entorno".

"La protección del medio ambiente no depende únicamente de las administraciones. Necesitamos la colaboración y la implicación de todos los ciudadanos. Cada persona que recoge un residuo, que deposita un envoltorio en el lugar adecuado o que transmite este mensaje a otra persona está contribuyendo a conservar unas playas más limpias, seguras y sostenibles", ha expuesto.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha destacado que "la mejor campaña de promoción turística es encontrar unas playas limpias, cuidadas y respetadas por quienes las disfrutan", y desde la Mancomunidad se trabaja en este objetivo.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha agradecido que la campaña arranque precisamente en el municipio sexitano y ha subrayado que "durante todo el año, los servicios de limpieza trabajan para mantener nuestras playas en las mejores condiciones, especialmente durante la temporada estival. Sin embargo, esta labor debe ir acompañada de la responsabilidad de quienes disfrutan de nuestro litoral".

El calendario de actuaciones comenzará el 15 de julio en la playa de La Herradura, continuará el 16 de julio en Puerta del Mar, el 18 de julio en La Charca-Salomar (Salobreña), el 20 de julio en Playa Granada (Motril), el 22 de julio en la playa de Torrenueva, el 23 de julio en Calahonda, el 25 de julio en Castell de Ferro, el 27 de julio en Cambriles y concluirá el 29 de julio en la playa de La Mamola.