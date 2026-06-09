La Diputación de Granada impulsa una "completa programación cultural" de verano en el Castillo de La Calahorra

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, y la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, en la presentación de la programación cultural en Castillo de La Calahorra. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, junto a la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado una "completa programación cultural" para los meses de junio, julio, agosto y septiembre en el Castillo de La Calahorra, "uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la provincia".

La iniciativa tiene como objetivo convertir este monumento renacentista "en un espacio vivo para la cultura, favoreciendo el encuentro entre patrimonio, música y artes escénicas en un entorno de extraordinario valor histórico y arquitectónico", según ha concretado la Diputación granadina en una nota.

En concreto, la propuesta estival incluye un "exclusivo ciclo de conciertos" durante el mes de junio y una serie de visitas teatralizadas que se desarrollarán a lo largo del verano, ofreciendo a vecinos y visitantes "nuevas formas de descubrir y disfrutar uno de los principales referentes del Renacimiento español".

Por su parte, Vera ha destacado que "esta programación responde al compromiso de la Diputación de Granada por dinamizar nuestros espacios patrimoniales y acercar la cultura de calidad a todos los rincones de la provincia", al tiempo de considerar que "el Castillo de La Calahorra constituye un escenario excepcional donde la historia y la creación artística contemporánea pueden convivir para ofrecer experiencias únicas".

Además, la diputada ha señalado que "con estas actividades queremos reforzar el atractivo cultural y turístico de esta zona de la provincia, contribuyendo al desarrollo del territorio y poniendo en valor uno de los monumentos más emblemáticos de Granada". "Apostamos por una programación que combina excelencia artística, divulgación histórica y participación ciudadana", ha añadido.

UN CICLO CULTURAL EXCLUSIVO

Durante el mes de junio, el Castillo de La Calahorra se convertirá en el escenario de un ciclo cultural compuesto por "tres noches únicas en las que la música dialogará con el patrimonio histórico en un ambiente íntimo y cuidadosamente diseñado para el disfrute del público".

En contexto, las actuaciones comenzarán a las 21,30 horas y ofrecerán propuestas musicales "de gran calidad artística en un entorno incomparable". La programación arrancará el próximo 11 de junio con el pianista David Gómez, que presentará su espectáculo 'Noche de piano a la luz de las 200 velas', una experiencia sensorial en la que la música instrumental "se fusionará con una cuidada ambientación lumínica para crear una atmósfera única dentro del castillo".

El 18 de junio, será el turno de Álvaro Montes, que ofrecerá un repertorio de versiones de reconocidos temas nacionales e internacionales, acercando al público canciones ampliamente conocidas "desde una interpretación personal y cercana".

Finalmente, el ciclo concluirá el 25 de junio con la actuación de José Luis Jaén, que protagonizará una velada dedicada a los boleros y las baladas, recorriendo algunos de los grandes clásicos de la canción romántica en un formato "especialmente concebido para la cercanía con los asistentes".

VISITAS TEATRALIZADAS

Junto al ciclo de conciertos, la institución provincial ha preparado una serie de visitas teatralizadas que permitirán al público conocer "de una forma amena y participativa la historia que se esconde tras uno de los monumentos más relevantes del Renacimiento español".

La actividad, que se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre, estará dirigida por Myriam y Cristina Carrascosa, promotoras y colaboradoras de "numerosas producciones culturales dentro y fuera de la provincia". Entre sus trabajos destacan los musicales 'Los Miserables', 'Frankenstein' y 'Boabdil', así como "las reconocidas visitas teatralizadas a la Casa de Bernarda Alba de Valderrubio".

A través de personajes, escenas y recreaciones históricas, los asistentes podrán adentrarse "en los episodios más importantes de la historia del Castillo de La Calahorra" y descubrir "las singularidades arquitectónicas, artísticas y humanas que han convertido este enclave en una de las joyas patrimoniales más importantes de la provincia de Granada".

De este modo, las visitas se realizarán en grupos reducidos de 30 personas para garantizar una experiencia "cercana y de calidad". La participación será gratuita, aunque será necesaria la reserva previa de entradas, pudiendo cada persona solicitar un máximo de cuatro plazas. En las próximas semanas se habilitarán dichas reservas a través de 'https://shop.articketing.com/monuments/castillo-de-la-calaho...'.

Según ha señalado la Diputación, la programación comenzará el 4 de julio, con dos pases previstos a las 19,30 y a las 20,30 horas. La actividad continuará el 25 de julio, nuevamente con dos representaciones en horario de tarde, a las 19,30 y 20,30 horas. El fin de semana siguiente, el 26 de julio, las visitas se trasladarán al horario matinal, con sesiones programadas a las 10,30 y a las 11,30 horas.

Durante el mes de agosto, el público podrá disfrutar de nuevas oportunidades para conocer la historia del monumento. El 1 de agosto se celebrarán dos pases a las 19,30 y a las 20,30 horas, mientras que el 22 de agosto se repetirán estos mismos horarios "para acercar la experiencia a nuevos visitantes y a quienes deseen redescubrir el castillo desde una perspectiva diferente".

Finalmente, la programación concluirá en septiembre con cuatro nuevas sesiones. El 5 de septiembre tendrán lugar dos visitas teatralizadas en horario de tarde, a las 18,00 y a las 19,00 horas. Al día siguiente, 6 de septiembre, la actividad se desarrollará por la mañana con pases a las 11,00 y a las 12,00 horas. Finalmente, el 12 de septiembre, el Castillo de La Calahorra despedirá esta propuesta cultural con dos últimas representaciones, previstas a las 18,00 y a las 19,00 horas.