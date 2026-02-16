La Diputación de Granada impulsa la Ruta de los Castillos y Fortalezas como nuevo eje estratégico turístico

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, presenta la Ruta de los Castillos y Fortalezas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, ha presentado en la tarde de este lunes en Madrid la Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia, una nueva propuesta turística que apuesta por la innovación digital, la valorización del patrimonio y el desarrollo de los municipios.

Se integra en el proyecto estratégico 'Todos los caminos llevan a Granada', según ha detallado la Diputación en una nota de prensa. El acto institucional, celebrado en el Palacio de Neptuno ante representantes del sector turístico, alcaldes y medios de comunicación, ha servido para dar a conocer este nuevo producto turístico estructurado, concebido como herramienta profesional y orientado tanto al visitante como a operadores especializados.

Rodríguez ha subrayado que "la Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia de Granada pretende dinamizar la economía de las zonas rurales, fomentar la desestacionalización y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Con esta propuesta, damos un salto cualitativo en nuestra estrategia de promoción turística, poniendo en valor un patrimonio único que forma parte de nuestra identidad".

La iniciativa se articula a través de la plataforma digital 'www.castillosdegranada.es', un espacio que permite "diseñar itinerarios personalizados por las edificaciones defensivas del territorio. La herramienta ofrece la posibilidad de seleccionar fortalezas según ubicación, tipología, duración de la visita o combinación territorial, configurando así un producto flexible y adaptado a las necesidades del mercado".

La herramienta digital simplifica el trabajo de agencias de viajes, turoperadores, receptivos y Destination Management Companies, permitiendo "estructurar propuestas temáticas y combinarlas con otros recursos turísticos de la provincia".

"Nuestro objetivo es que cada castillo no sea solo un monumento, sino una oportunidad y una experiencia cultural. No presentamos una ruta cerrada, sino una plataforma que facilita a visitantes y profesionales crear su propio recorrido", ha señalado el presidente.

Por su parte, la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, ha asegurado que "este proyecto convierte nuestro patrimonio defensivo en un atractivo turístico estructurado, moderno y sostenible que, además, será una palanca más en la que apoyar el camino de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

En palabras de la regidora de Granada, "hoy no solo engrandecemos un relato histórico, si no que ganamos una herramienta para facilitar el trabajo del sector profesional en el que Granada se verá reforzada una vez más como destino turístico de calidad".

La presentación de la Ruta de los Castillos y Fortalezas de Granada ha sido la culminación de una acción de gobierno orientada a impulsar el patrimonio defensivo de la provincia y ha contado con una experiencia audiovisual inmersiva de cinco minutos que, utilizando el fuego como hilo conductor simbólico, ha recorrido la historia defensiva del territorio despertando la memoria de la piedra.

El acto ha incluido también la actuación de la cantaora Marina Heredia, bajo la proyección del patio de armas del Castillo de La Calahorra. Con este lanzamiento, la Diputación de Granada ha incidido por último en que refuerza su apuesta por un modelo turístico moderno que combina el legado histórico de una auténtica "tierra de fronteras" con las posibilidades que ofrece la tecnología digital.