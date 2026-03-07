Diputación de Granada inaugura en Guadix programa 'Pasión por nuestra provincia' con actividades culturales y cofrades

El diputado provincial Eduardo Martos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GUADIX (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial Eduardo Martos ha asistido al inicio de las actividades organizadas por la Diputación de Granada con motivo de la Cuaresma dentro del programa 'Pasión por nuestra provincia', que se desarrollará durante las próximas tres semanas en el Convento de la Concepción de Guadix, futuro Museo Provincial de la Semana Santa de Granada.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, por segundo año consecutivo, la Diputación granadina impulsa esta iniciativa cultural y cofrade con el objetivo de "consolidar este espacio como referente de la tradición y la devoción en la provincia".

Así, Martos ha enfatizado en la importancia de esta programación para difundir y poner en valor el patrimonio cultural y religioso de la provincia. "Desde la Diputación de Granada queremos seguir apoyando iniciativas que refuercen nuestras tradiciones y que, al mismo tiempo, contribuyan a dinamizar cultural y turísticamente nuestros municipios", ha señalado, al tiempo que ha considerado que "'Pasión por nuestra provincia' es una muestra del compromiso de esta institución con la Semana Santa granadina y con espacios tan emblemáticos como el Convento de la Concepción de Guadix, que será el futuro Museo Provincial de la Semana Santa".

La programación ha arrancado este sábado con la exposición 'El rostro de nuestra fe', del artista accitano Ángel Torcuato Asenjo Fenoy, el concierto sacro de Accichorus y un recital de saetas y marchas con la participación de Iván Centenillo, Sonia Leyva y Curro Albaicín, acompañados por la Banda de Música Granamusic.

ACTUACIONES DE BANDAS LA PRÓXIMA SEMANA

El próximo sábado, 14 de marzo, las actividades se trasladarán también al entorno exterior con distintas salidas de bandas desde el Convento de la Concepción. A las 16,30 horas participará la Banda de CC y TT del Cautivo de Málaga, en la Plaza de Santa Luparia, y a las 17,45 horas la Banda de CC y TT del Sol de Sevilla, en la Plaza de las Palomas.

El domingo, 15 de marzo, será el turno de la A.M. Cristo del Perdón (Guadix), a las 16,30 horas, en la fachada principal de la Catedral; de la A.M. Despojado (Jaén), a las 17,45 horas, en la Plaza de Santa Luparia; y, finalmente, de la Banda del Cristo de la Elevación (Campo de Criptana), a las 19,00 horas, en la Plaza de las Palomas.

El programa culminará el 21 de marzo, a las 12,00 horas, con la celebración del II Pregón Provincial de Semana Santa, que correrá a cargo de Fernando Argüelles y contará con el acompañamiento de la Banda Sinfónica María Santísima de las Lágrimas de Guadix.