La Diputación de Granada inaugura la nueva piscina municipal de verano de Diezma

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado la nueva piscina municipal de verano de Diezma. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

DIEZMA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado la nueva piscina municipal de verano de Diezma, una infraestructura muy demandada por los vecinos que ha sido ejecutada a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la institución provincial.

La actuación ha supuesto una inversión total de 317.131,42 euros, de los que la Diputación de Granada ha financiado 296.329,07 euros a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, mientras que el Ayuntamiento de Diezma ha aportado 20.802,35 euros.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Carlos Cobo, ha señalado que esta infraestructura es un ejemplo de cómo los Planes Provinciales de la Diputación generan oportunidades reales en los pueblos.

"Cumplimos con nuestro compromiso de apoyar a los municipios, de trabajar mano a mano con los ayuntamientos y de dotar a los vecinos de espacios modernos y accesibles".

Además, el presidente provincial ha afirmado que "esta piscina será un lugar de encuentro y disfrute para todos, pero muy especialmente para los niños, que a partir de este verano cuentan con un espacio seguro y pensado especialmente para ellos. Supone además un atractivo añadido para Diezma y una mejora en la calidad de vida de todos sus vecinos".

Rodríguez ha incidido en que "desde la Diputación seguimos trabajando para que ningún municipio se quede atrás, impulsando inversiones útiles que favorecen la igualdad de oportunidades, refuerzan los servicios públicos y ayudan a fijar población en el territorio".

Por su parte, el alcalde de Diezma, Carlos Cobo,ha agradecido "la apuesta de la Diputación, y su presidente, por mejorar la vida en los pueblos, sobre todo de los más pequeños", y ha remarcado que "cuando las administraciones trabajan de la mano, la ciudadanía sale ganando".

La nueva piscina se localiza en una zona estratégica de uso público, junto al colegio, la pista polideportiva y los futuros campos de fútbol, conformando un espacio de referencia para la convivencia, el deporte y el ocio que potenciará el uso intergeneracional de estas instalaciones.

El proyecto ha sido concebido bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad.

La piscina dispone de gradas integradas en el propio vaso, diferentes niveles de profundidad, accesos adaptados para personas con movilidad reducida y un sistema de depuración salina que garantiza un mantenimiento más eficiente y un uso más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Además de su uso recreativo y deportivo durante la temporada estival, la instalación permitirá la realización de actividades dirigidas a la promoción de hábitos saludables, como aquagym, gimnasia acuática o ejercicios de rehabilitación.

Fuera de la campaña de baño, el espacio adquirirá un carácter ornamental y escénico, integrándose en el entorno urbano y reflejando el paisaje de Sierra Nevada, aportando un nuevo elemento de valor para el municipio.