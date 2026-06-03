La Diputación de Granada invierte cerca de 246.000 euros en la mejora y modernización del Paseo de Cotobro de Almuñécar

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha visitado la zona para recepcionar las obras de conservación y mejora de pavimentos ejecutadas en este emblemático enclave del litoral sexitano. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ha invertido un total de 245.829,69 euros para renovar y modernizar el Paseo del Cotobro en la localidad costera de Almuñécar para reforzar la seguridad, accesibilidad e imagen urbana de una de las zonas más transitadas del municipio.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, junto al alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha visitado la zona para recepcionar las obras de conservación y mejora de pavimentos ejecutadas en este emblemático enclave del litoral sexitano.

Rodríguez ha señalado que esta actuación "es un ejemplo del compromiso de la institución provincial con los municipios de la costa granadina y con la mejora de aquellos espacios públicos que forman parte de la vida diaria de vecinos y visitantes. Invertir en infraestructuras de calidad es invertir en bienestar, en seguridad y en oportunidades para nuestros pueblos".

Además, el presidente ha destacado que la colaboración entre administraciones "es fundamental para seguir avanzando en la modernización de nuestros municipios. Con esta intervención conseguimos un paseo más accesible, más seguro y energéticamente más eficiente, además de contribuir a reforzar la imagen turística de Almuñécar como uno de los principales destinos del litoral granadino".

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha indicado que esta actuación "no solo mejora la seguridad y la accesibilidad de uno de los paseos más transitados y emblemáticos de nuestro litoral, sino que también supone una apuesta decidida por la sostenibilidad y la eficiencia energética".

Según ha explicado el regidor sexitano, la renovación de la iluminación mediante tecnología LED permite disponer de "un paseo más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo además el consumo energético y los costes que asume el contribuyente".

Asimismo, ha señalado que "seguimos avanzando en la modernización de nuestros espacios públicos para ofrecer una mejor imagen de Almuñécar tanto a vecinos como a visitantes, contribuyendo a que nuestro destino turístico sea cada vez más atractivo, competitivo y acorde a la calidad que merece nuestro municipio".

SOBRE LA ACTUACIÓN

Los trabajos han consistido en la demolición del pavimento de adoquín existente y la posterior repavimentación del paseo, así como en la rehabilitación del murete que delimita el recorrido peatonal y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público mediante tecnología LED. La intervención se ha desarrollado sobre un tramo de aproximadamente 600 metros de longitud y entre 2,5 y 3 metros de anchura.

Entre las principales actuaciones ejecutadas destacan la colocación de 1.680 metros cuadrados de pavimento de baldosa hidráulica en acabado blanco y azul, el revestimiento de 431 metros cuadrados de muro con piedra natural irregular, la instalación de 600 metros lineales de albardilla blanca, la ejecución de canalizaciones y arquetas para el alumbrado público, la colocación de 16 nuevas farolas LED de nueve metros de altura y la renovación de la señalización vertical del entorno.