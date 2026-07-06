La Diputación de Granada presenta 'Granada Territorio Lector' para llevar la lectura y la cultura a la provincia

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, en la presentación del programa ‘Granada Territorio Lector’. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado el plan 'Granada Territorio Lector', un programa anual promovido por la Diputación de Granada con el objetivo de "impulsar el fomento de la lectura y acercar una programación cultural estable a los municipios de la provincia, especialmente a aquellos de menor población y con menos recursos".

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la iniciativa prevé desarrollarse en más de un centenar de localidades y alcanzar alrededor de 12.000 beneficiarios al año. Además, la adhesión al programa no supondrá ningún coste para los consistorios participantes, "priorizando a los municipios de menos de 5.000 habitantes y aquellos con mayor riesgo de despoblación".

Por su parte, Caracuel ha señalado que "Granada Territorio Lector nace con la vocación de coordinar y reforzar las actuaciones que la Diputación desarrolla en materia de fomento de la lectura, facilitando la llegada de una programación cultural estable a los municipios de la provincia y fortaleciendo el papel de las bibliotecas como espacios de participación y aprendizaje".

Además, la diputada ha destacado que "apostar por la cultura en el medio rural es apostar por el futuro de nuestros pueblos. Con este plan ampliamos los recursos disponibles para las bibliotecas municipales, favorecemos la colaboración con los ayuntamientos y ponemos a disposición de la ciudadanía una programación cultural estable, con especial atención a los municipios de menor población".

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA

En concreto, el programa se articula en torno a distintas líneas de actuación dirigidas a fortalecer los servicios bibliotecarios, ampliar la oferta de actividades de animación a la lectura y facilitar el acceso a propuestas culturales relacionadas con la literatura. Todas las acciones se desarrollarán en colaboración con los ayuntamientos adheridos y estarán dirigidas a públicos de diferentes edades.

Entre las principales iniciativas figura BiblioRED Granada, un sistema provincial de préstamo colectivo mediante Bibliomaletas temáticas para público infantil, juvenil y adulto, que permitirá renovar periódicamente los fondos bibliográficos de las bibliotecas participantes y facilitar el acceso a colecciones actualizadas en los municipios con menos recursos.

A ello se suma la exposición itinerante 'Feliz Encuentro', basada en la colección El Príncipe Preguntón, que recorrerá distintos municipios acompañada de talleres de creación, actividades de mediación lectora y espectáculos didácticos.

La programación incluye el Circuito Territorio Lector, una red de actividades que ofrecerá encuentros con autores, clubes de lectura, talleres de creación literaria, sesiones de narración oral, propuestas para centros educativos y espectáculos dirigidos al público familiar.

Asimismo, algunos de los principales eventos culturales de la provincia, como la Feria del Libro de Granada, el Festival Internacional de Poesía y Granada Noir, extenderán parte de su programación a diferentes municipios mediante encuentros literarios, talleres y actividades con escritores.

Además, el plan incorpora una línea específica de alfabetización mediática bajo el lema 'Leer para no caer', que desarrollará acciones formativas orientadas a "fomentar el análisis crítico de la información y promover un uso responsable de los contenidos digitales entre jóvenes y personas adultas".