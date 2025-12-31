La Diputación de Granada reclama al Gobierno inversiones en infraestructuras con motivo de los 40 años sin tren en Baza

Acto de reivindicación del tren para Baza tras 40 años desde que se perdió. - DIPUTACION DE GRANADA

BAZA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez inversiones en infraestructuras para mejorar la movilidad en la zona norte de la provincia granadina en el marco del acto de reivindicación de la línea de tren Guadix-Baza-Lorca, que dejó de parar en Baza hace 40 años.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha recordado que hace 40 años que esta zona de la provincia está "mucho peor comunicada que hasta entonces". "Pedimos al Gobierno de España inversiones para mejorar las infraestructuras; que se apueste por la movilidad y por las empresas" de la zona.

Este acto se produce después de que la Mesa en Defensa de la Línea Férrea Guadix-Baza-Lorca alcanzara "importantes acuerdos" a principios de este mes de diciembre para impulsar de nuevo la conexión ferroviaria, "buscando contrarrestar el estudio de viabilidad negativo elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

La mesa defendía que se trata de una conexión "estratégica y clave para un sector fundamental para la economía provincial". "Sería una magnífica alternativa para este sector al contar con un transporte competitivo y sostenible mejorando su logística y también para el transporte de personas que quisieran residir en otra comarca y trabajar en ella", manifestaba.

En este sentido, subrayaba que se trata de "una infraestructura fundamental como aliada para uno de los grandes objetivos transversales de la Diputación de Almería y el resto de administraciones hermanas implicadas: potenciar la cohesión social y territorial y luchar contra la despoblación, al tiempo que se atraería inversión y se fortalecería el turismo".

También se anunciaba la convocatoria de una nueva mesa de trabajo para fijar la fecha de una concentración en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno central, donde se presentará la documentación técnica elaborada y se instará a la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad.

Asimismo, se acordó crear una comisión de seguimiento compuesta por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las diputaciones de Granada y Almería y el Gobierno de la Región de Murcia, "cuyo objetivo será dar seguimiento a la hoja de ruta marcada para la reapertura de la línea".