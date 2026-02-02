La Diputación de Granada recomienda activar los planes de emergencia locales y refuerza los parques de bomberos

El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, junto a técnicos de la Diputación, en una visita reciente a la zona de Pinos Puente con desprendimientos por el temporal - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha recomendado a los alcaldes de la provincia que, ante los avisos de alerta activados por las incidencias meteorológicas previstas, valoren la activación de sus respectivos planes de emergencia locales. La institución provincial en paralelo ha reforzado los parques de bomberos.

Se trata de "prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población", según han detallado en la tarde de este lunes desde la Diputación de Granada.

Esta recomendación se produce tras la reunión mantenida entre el equipo de Presidencia, el área de Emergencias y el servicio de Carreteras de la Diputación, en la que se ha analizado la situación ante la borrasca que se aproxima para estos próximos miércoles y jueves, y que "podría dejar más de cien litros por metro cuadrado en apenas doce horas en distintos puntos de la provincia".

De cara a este episodio meteorológico adverso, se ha decidido reforzar los parques de bomberos de la provincia, incrementando tanto el personal como los medios disponibles, con el fin de "garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante posibles incidencias derivadas del temporal".

Desde la Diputación de Granada, han enfatizado por último que se mantiene un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y una coordinación permanente con los ayuntamientos para "atender cualquier emergencia que pudiera producirse".