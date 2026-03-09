Diputación de Granada reconoce la labor de los efectivos que actuaron en los temporales del último mes en la provincia

Reconocimiento a la labor de los efectivos que actuaron en el temporal. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GUADIX (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada, coincidiendo con la celebración del patrón de los Bomberos, San Juan de Dios, ha desarrollado en Guadix un acto de reconocimiento a los profesionales, servicios y voluntarios que participaron en las labores de emergencia y respuesta ante los temporales que han afectado a la provincia durante el último mes.

El evento ha servido para poner en valor el trabajo coordinado de distintos cuerpos y entidades que han intervenido para garantizar la seguridad de la ciudadanía y restablecer la normalidad en los municipios afectados.

Durante el acto, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha agradecido "el compromiso, la profesionalidad y la rápida capacidad de respuesta demostrada por todos los efectivos que han trabajado sobre el terreno desde el primer momento".

Rodríguez ha subrayado que "los temporales han puesto a prueba la capacidad de reacción de nuestras instituciones y servicios de emergencia, pero también han demostrado que la provincia de Granada cuenta con profesionales y voluntarios absolutamente comprometidos con su tierra y con sus vecinos".

En este sentido, ha destacado que "cada intervención realizada durante estos días ha sido fundamental para proteger a la población y recuperar la normalidad en nuestros municipios".

El presidente provincial también ha puesto el acento en la coordinación entre administraciones y equipos de intervención. "Este reconocimiento refleja también la unidad y el trabajo conjunto que se ha desarrollado entre cuerpos de seguridad, bomberos, técnicos, empresas y voluntarios. Cuando todos remamos en la misma dirección, como ha ocurrido en esta ocasión, somos capaces de afrontar cualquier dificultad y dar una respuesta eficaz a nuestros pueblos", ha señalado.

RECONOCIMIENTOS

En el transcurso del acto se han entregado reconocimientos a distintos profesionales, unidades y servicios que participaron en las labores de emergencia, entre ellos Juan José Correa Campaña, capitán jefe del destacamento de Loja.

También, a José Alberto Cobo Pérez, jefe de la Policía Local de Huétor Tájar; la Unidad de la Brica; la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Iznalloz; el Servicio de Asistencia Técnica de la Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias; la empresa Triturados Puerto Blanco; y el servicio de operadores de la Sala de Coordinación del Consorcio de Bomberos.

Además, la Diputación ha reconocido el trabajo de la dotación del Parque de Bomberos de Guadix, así como del servicio de carreteras de la institución provincial.

También han recibido este reconocimiento distintos efectivos de los parques de bomberos de la provincia, entre ellos Marcelino Gámiz Cervera, Miguel Ángel Pérez López, Antonio Rafael Pérez Torres y Diego Vico Hurtado, pertenecientes a la dotación del Parque de Bomberos de Iznalloz.

Igualmente han sido distinguidos Miguel Pérez García, Javier Fornieles García, Juan David Barrachina Bartoll, Juan Manuel Saborido Benítez, Pablo González Ortega, Domingo Díaz Ruíz y Santiago José Simón Muñoz, integrantes de la dotación del Parque de Bomberos de Guadix.