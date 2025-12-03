Diputación de Granada recuerda a Lorca en el Gran Café Tortoni de Buenos Aires y resalta su potencial turístico

La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, en el evento. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, en el marco de su acción promocional por Latinoamérica esta semana, ha desarrollado un evento cultural en torno a la figura de Lorca en el Gran Café Tortoni de Buenos Aires (Argentina), lugar frecuentado por el poeta durante su estancia en esta ciudad entre los años 1933 y 1934, y en el que se daba cita con otros artistas e intelectuales de la época.

En dicho espacio se ha puesto el broche de oro a un ciclo de charlas divulgativas iniciado en Montevideo (Uruguay) el pasado 27 de noviembre, que, bajo el título 'Lorca y el patrimonio lorquiano' ha sido impartido por el director del Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada, Juan Castilla.

Ha sido un acto que ha reunido a una treintena de escritores, artistas, profesores universitarios e investigadores de la capital argentina en el que también se ha valorado el potencial turístico de la figura de Federico, según ha informado la Diputación de Granada en una nota de prensa este miércoles.

En esta línea, la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, encargada de abrir el evento, ha señalado que "no podemos olvidarnos del legado que nos une con esta maravillosa tierra a través de Federico, una figura con un potencial turístico relevante y de interés para el viajero porteño y argentino", que "puede encontrar un motivo más para visitar Granada y disfrutar entre otras muchas cosas, de un legado documental, cultural y patrimonial con un valor incalculable".

Nievas ha dado a conocer "la importante labor que desempeña el Patronato Cultural Federico García Lorca de la institución provincial en la gestión de todo lo que dejó en Granada una de las voces más universales de la cultura española, pues tras su figura late un patrimonio vivo que habla de su origen, su tierra y su memoria", resaltando "el trabajo que hay detrás de la Casa Natal del poeta, ubicada en Fuente Vaqueros, así como del Centro de Estudios Lorquianos, que conserva y difunde la herencia documental y cultural del autor".

Por su parte, Juan Castilla, durante su charla, ha subrayado "la tarea que se hace desde el Patronato por mantener viva la memoria de Lorca y hacerla accesible a nuevas generaciones y a públicos de todos el mundo", detallando "las visitas a escolares puestas en marcha por el gobierno provincial".

Al mismo tiempo, ha mostrado imágenes de Federico, objetos y espacios significativos relacionados con él, partiendo del lugar donde todo comenzó, como es su casa, su pueblo y la tierra que sigue hablando en su nombre, haciendo un recorrido por todo el patrimonio lorquiano que atesora la provincia de Granada, "sin olvidar la adquisición, por parte de la Diputación, de una vivienda anexa a la Casa Natal del autor para mejorar su espacio y accesibilidad".

Este recorrido para redescubrir a Federico bajo el ciclo de conferencias 'Lorca y el patrimonio lorquiano' se inició el pasado día 27 en Montevideo, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, y continuó en la Escuela de Arte Dramático Margarita Xirgú de la ciudad el 28. Ya en Buenos Aires, este pasado martes disfrutaron de la ponencia los asistentes al Instituto de Filosofía y Literatura Hispánicas de la Universidad bonaerense y, como colofón, se ha cerrado en el Gran Café Tortoni.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada también ha incluido en su agenda de trabajo en Buenos Aires una velada con agentes de viaje y periodistas especializados para "seguir promoviendo el destino Granada en la capital argentina con especial atención a la vinculación de ambas ciudades a través de uno de los poetas más universales".

El evento, celebrado en el Teatro Albur, finalizó con un recital de fragmentos de obras de Lorca, a cargo de Carmen de la Osa, acompañada de César Pradier al piano, y de parte de la conferencia que Federico ofreció en la capital argentina. Además, se ha mantenido un encuentro con responsables del Organismo de Turismo de la región de Buenos Aires para establecer sinergias y plantear una hoja de ruta de colaboración y trabajo entre ambas administraciones de cara al año 2026.