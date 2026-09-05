Diputación de Granada reúne a jóvenes de toda la provincia en el I Encuentro del Foro de la Juventud

Archivo - El diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro Provincial de la Juventud de Granada ha celebrado este fin de semana en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja de Dílar un encuentro que ha reunido a jóvenes de distintos puntos de la provincia en torno a espacios de trabajo y reflexión, actividades de convivencia y dinámicas de grupo y que ha estado presidido por el diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González.

Las jornadas han permitido compartir experiencias, reforzar vínculos y avanzar conjuntamente en las futuras líneas de trabajo del foro, con el objetivo de consolidarlo como un espacio estable de participación desde el que la juventud pueda trasladar sus necesidades, formular propuestas y colaborar activamente en el diseño de futuras actuaciones provinciales.

Según han informado desde la institución en una nota, durante el encuentro, el diputado ha conocido de primera mano el trabajo que se está desarrollando en el foro y ha compartido con sus integrantes algunas de las inquietudes, propuestas y reflexiones surgidas a lo largo de las jornadas.

González ha destacado la importancia de "seguir creando espacios en los que los y las jóvenes de nuestros municipios puedan encontrarse, compartir lo que les preocupa y participar directamente en las decisiones y proyectos que les afectan".

"Queremos que el foro tenga vida propia y que sean sus integrantes quienes marquen su camino, mientras que la Diputación esté para escuchar, acompañar y facilitar que sus ideas puedan convertirse en iniciativas concretas", ha manifestado.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta de la Diputación de Granada por impulsar una participación juvenil real, activa y cercana, especialmente desde el ámbito municipal, y por ofrecer a la juventud de la provincia canales estables desde los que hacer oír su voz y participar en la construcción de las políticas que les afectan.