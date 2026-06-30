Diputación insta a la Junta con una moción del PSOE a convocar ayudas para los regantes de la presa de Siles (Jaén)

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén/Archivo - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha instado a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha medidas y ayudas dirigidas a las comunidades de regantes de la presa de Siles "para que desarrollen sus sistemas de riego". Ha sido a través de una moción en el pleno presentada por el PSOE que ha contado este martes con el voto a favor del grupo socialista y el voto en contra del PP.

De igual modo, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que "agilice los trámites para resolver definitivamente el procedimiento de concesión de riego", una vez que ya ha comunicado a las siete comunidades el informe técnico favorable sobre la superficie regable.

La moción reconoce también el trabajo realizado por la CHG para culminar un procedimiento complejo con el que se va a garantizar el aprovechamiento de los recursos hídricos del embalse.

También ha subrayado las inversiones y actuaciones que el Gobierno de España está realizando en materia hidráulica en la provincia de Jaén.

La diputada socialista Isabel Uceda ha manifestado que "se abre una nueva etapa" en la presa de Siles. Ha indicado que en 2018 el entonces candidato del PP Juanma Moreno prometió que si resultaba elegido presidente de la Junta de Andalucía se iba a poner a trabajar "para construir las canalizaciones de riego", pero "ocho años después, de las conducciones no hay nada de nada".

El PSOE también ha sacado adelante una segunda moción en la que exige a la Junta de Andalucía exigió a la Junta de Andalucía a garantizar la plena aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, asegurando la cofinanciación necesaria y el desarrollo de todos los programas previstos para garantizar el acceso a una vivienda digna. La moción presentada por el PSOE ha sido aprobada con los votos socialistas y con los votos en contra del PP.

La moción exige al Gobierno andaluz la promoción de vivienda pública y protegida, priorizando aquellas actuaciones que garanticen el mantenimiento permanente de su carácter asequible.

"El PP cree que defender el derecho a la vivienda es que en Sevilla una VPO cueste 350.000 euros, que los umbrales de renta para tener acceso a esas VPO sean de 90.000 euros, que desde la Junta se tenga congelado el bono de alquiler para jóvenes durante dos años o que se tengan de devolver 348 millones de euros", ha denunciado el diputado socialista José Luis Agea.

En lo que respecta a las mociones del PP, el diputado socialista José Luis Hidalgo, ha afeado al PP que se ponga en cuestión el modelo y funcionamiento de los parques de bomberos de la provincia, en relación con la moción de los populares que abogaba por crear un organismo que gestione el conjunto de los parques jiennenses.

Ha añadido que los ayuntamientos de los municipios que prestan los servicios del parque de bomberos a los municipios menores, reciben todos los años 5,2 millones de euros de la Diputación de Jaén, que le sirven para "prestar el servicio a los municipios del entorno, y también para financiar parte del servicio que le tienen que prestar a sus ciudadanos".

En este punto, ha puesto el acento en que la Diputación está "siempre trabajando para mejorar los servicios públicos", pero que si la Junta de Andalucía "arrimara el hombro, también ayudaría". "Tenemos dos Parques de Bomberos nuevos en Sierra Mágina, con una inversión de seis millones de euros por parte de esta Diputación, mientras que la Junta no ha aportado ni un solo euro", ha dicho Hidalgo.

Por último, en lo que respecta a la moción del PP pidiendo el adelanto de las elecciones generales, a diputada provincial socialista Pilar Parra ha acusado a los populares de "vomitar rencor y odio" por no gobernar la Diputación y les ha exigido que "no desprestigie a esta institución con sus intoxicaciones, falsas acusaciones y bochornosos espectáculos".