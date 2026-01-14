Diputación de Jaén defiende que el agua está "garantizada" en El Condado y afea "irresponsabilidad" del PP por "alarmar"

Imagen de archivo del embalse del Guadalmena. - CHG

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha defendido que El Condado tiene el "agua garantizada" después de unas "obras históricas" que mejoraron el sistema y cuyo coste no se está repercutiendo a la población, al tiempo que ha afeado la "irresponsabilidad" del PP por "alarmar" a la ciudadanía.

Así lo ha indicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, después de que el grupo 'popular' en la Administración haya exigido que se garantice el abastecimiento de agua en toda la citada comarca y abaratar la factura de este servicio.

Hidalgo ha afirmado que, "gracias al Gobierno de España y a esta Diputación, se realizaron unas obras históricas en El Condado" que han hecho que "pase de ser el sistema con más problemas de abastecimiento de la provincia, con continuas restricciones" o "contaminación", a "uno de los que tienen y tendrán abastecimiento garantizado con apenas incidencias".

"Y es absolutamente falso que el coste de esas obras se le esté repercutiendo a los ciudadanos y que esto haga que el agua sea más cara. Es falso porque es esta Diputación, año tras año, quien corre con el gasto que supone la aportación que tendrían que hacer los ayuntamientos en concepto de amortización de estas obras", ha explicado en un audio remitido a los medios.

De hecho, según ha añadido, "en esta semana, previa solicitud de cada uno de los ayuntamientos, se está tramitando el pago de la anualidad", cuestión que "sabe el Partido Popular porque, junta de gobierno tras junta de gobierno donde está presente, se aprueban estas subvenciones para compensar a los ayuntamientos".

"Que el coste del abastecimiento en El Condado pueda ser superior a otro sistema se debe a un gran sistema que abastece a poca población y, además, dispersa. Y esto hace más costoso el mantenimiento de las instalaciones", ha comentado.

Además, "se abastece de dos embalses, el Dañador y el Guadalmena, que es uno de los de mayor capacidad de la cuenca del Guadalquivir y que solo abastece a El Condado". "Con lo cual, repito, agua garantizada y es una irresponsabilidad decir lo contrario y alarmar a la población", ha subrayado Hidalgo.

Por último, el diputado ha pedido a los representantes del PP que, "aunque sea solo por una vez, miren al Gobierno de Moreno Bonilla y le exijan inversiones para infraestructuras hidráulicas en Jaén". Y es que, según ha lamentado, "no invierte ni un solo euro" en la provincia, "en tanto que sí que lo hace en otras, como es el caso de la vecina Córdoba".