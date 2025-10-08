La Diputación de Jaén señala que el PP "hace el ridículo" al hablar del servicio de recaudación

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha indicado que el PP "está haciendo el ridículo" al afirmar que se le está dando "un trato de favor" al Ayuntamiento de Jaén por hacerse cargo de la gestión de sus tributos.

Así lo ha manifestado después de que el PP en la Diputación haya pedido que se apliquen las mismas condiciones del Ayuntamiento de Jaén a los 94 municipios que tienen delegado este servicio en la Administración provincial.

"Si antes decía que íbamos a quitarle el dinero al Ayuntamiento, ahora dicen que hay discriminación en favor del Ayuntamiento de Jaén y que se le cobra menos premio de cobranza que a otros ayuntamientos", ha apuntado Parra en un audio remitido a los medios.

Al respecto, Parra ha puntualizado que lo que cada consistorio abona a la Diputación de Jaén por la recaudación, gestión e inspección de impuestos, que es lo que se denomina como premio de cobranza, se establece en función de la carga de impuestos que se recaudan a cada consistorio, siguiendo la economía de escala.

Ha añadido que esto se lleva a cabo por acuerdo del Consejo Rector de Recaudación, en el que participan representantes de los grupos políticos que integran la Corporación provincial además de ayuntamientos de la provincia.

"Eso significa que el Premio de Cobranza que cada ayuntamiento abona a la Administración Provincial se fija por la cantidad de impuestos que se le gestionan y por el importe total que se recauda con los mismos", ha explicado Parra.

Así, teniendo en cuenta la economía de escala, para un ayuntamiento pequeño, al que se le recaudan pocos impuestos o cantidades, su porcentaje en el premio de cobranza es superior y, cuanto más se le recauda a un ayuntamiento, menor es su porcentaje en el premio de cobranza.

Ha añadido que desde la creación en 1986 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, este premio de cobranza "no se ha incrementado a ninguno de los ayuntamientos a los que se presta este servicio" y "su abono se realiza en todo momento atendiendo el equilibrio e igualdad entre todos los consistorios, en función siempre de las cargas impositivas".

Asimismo, ha hecho hincapié en que cada año la Diputación devuelve cerca del 40% del premio de cobranza a los consistorios, en base al volumen de lo recaudado. Además, la Administración provincial otorga 12 anticipos a cuenta de la recaudación a los consistorios sin cobrarles ningún tipo de interés.

Por último, Parra ha pedido al PP que "deje los bulos, que deje de inventar y que por favor lo que tiene que mirar más por los jiennenses y por conseguir la mayor eficacia del dinero público".