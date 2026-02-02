Diputación pide activar planes de emergencia locales y alerta de una tubería que amenaza el suministro en Beas (Granada)

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, en su visita al municipio. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha recomendado a los alcaldes de la provincia evaluar la activación de sus respectivos planes de emergencia locales, con el objetivo de "prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población" ante las previsiones meteorológicas de esta semana. Asimismo, ha informado que se está estudiando la posibilidad de tapar una tubería en el municipio de Beas de Granada, donde la lluvia ha arrastrado la tierra que la cubría, dejando al descubierto la conducción de agua potable, lo que podría dejar al municipio sin suministro en caso de nuevas precipitaciones.

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, ha explicado que esta recomendación se produce tras la reunión mantenida entre el equipo de presidencia, el área de Emergencias y el Servicio de Carreteras de la Diputación, en la que se ha estudiado la situación ante las borrascas previstas para el miércoles y jueves, que podrían dejar más de 100 litros por metro cuadrado en solo doce horas en distintos puntos de la provincia.

Con el fin de afrontar este episodio meteorológico, la Diputación ha decidido reforzar los parques de bomberos de la provincia, aumentando tanto el personal como los medios disponibles, para garantizar una respuesta "rápida y eficaz" ante cualquier incidencia derivada del temporal. Además, la Institución mantiene "un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y una coordinación permanente con los ayuntamientos para atender cualquier emergencia que pudiera producirse".