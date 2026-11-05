La Diputación reclama al Gobierno un plan urgente de transporte que garantice alternativas para conectar Granada

Durante una visita a Íllora, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha pedido al Gobierno de España un plan urgente de movilidad que permita ofrecer alternativas de conexión entre Granada y Madrid mientras sigan las dificultades ferroviarias. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ÍLLORA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno de España la puesta en marcha de un plan urgente de movilidad que permita ofrecer alternativas de conexión entre Granada y Madrid mientras continúen las dificultades ferroviarias derivadas del trágico accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante una visita institucional al municipio de Íllora, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde para abordar diferentes asuntos de interés municipal.

El presidente provincial ha expresado su preocupación por la situación de las comunicaciones ferroviarias de Granada y por las dificultades que están encontrando los granadinos para desplazarse a la capital de España.

"No es de recibo que Granada se encuentre en esta situación de aislamiento. Ya partíamos de unas conexiones ferroviarias limitadas y ahora, tras un accidente de consecuencias tan dolorosas, miles de ciudadanos se enfrentan a la incertidumbre sobre cómo desplazarse. Lo primero es garantizar la seguridad, pero también es imprescindible ofrecer alternativas a quienes necesitan viajar", ha dicho.

"Los granadinos necesitamos tener la certeza de que viajamos en condiciones de seguridad. Es fundamental que se esclarezca lo sucedido, se adopten las medidas necesarias y se ofrezcan todas las garantías para recuperar la confianza en el tren. Pero, mientras tanto, hay personas que necesitan desplazarse por trabajo, por motivos familiares o por otras necesidades que no pueden esperar", ha añadido.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha solicitado al presidente del Gobierno que concrete un plan específico para Granada, con información clara sobre las conexiones alternativas disponibles, sus frecuencias y las medidas previstas para atender la demanda de viajeros.

"Pedimos al Gobierno de España que actúe con la urgencia que requiere esta situación. Necesitamos conocer qué alternativas concretas puede ofrecer a Granada, con qué frecuencias y en qué plazos. No podemos limitarnos a esperar al restablecimiento del servicio ferroviario sin dar respuesta a las necesidades de movilidad de nuestros vecinos", ha manifestado.

GESTIONES DE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO PARA AMPLIAR CONEXIONES

El presidente ha recordado que la Diputación y el Ayuntamiento de Granada mantienen desde hace días conversaciones con diferentes operadores de transporte para estudiar nuevas opciones de conexión aérea y terrestre con Madrid con el propósito de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos mientras persistan las dificultades actuales.

Rodríguez ha explicado que la Diputación cuenta con disponibilidad presupuestaria para estudiar posibles medidas de refuerzo del transporte, siempre dentro de los procedimientos y requisitos legalmente establecidos.

"Desde la Diputación y el Ayuntamiento de Granada estamos manteniendo conversaciones con diferentes compañías para buscar soluciones. Tenemos disposición para colaborar y recursos que podrían permitirnos atender determinadas necesidades, dentro del marco legal. Pero estamos ante un problema de movilidad que requiere también una respuesta del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias principales en materia ferroviaria", ha señalado.

El presidente ha defendido la importancia de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y operadores para evitar que las dificultades de comunicación se prolonguen sin alternativas suficientes.

"Ahora lo importante es que los ciudadanos tengan soluciones. Granada necesita conexiones seguras, suficientes y adaptadas a las necesidades reales de quienes tienen que desplazarse. Esa debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones", ha concluido.