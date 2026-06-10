La Diputación recoge la Escoba de Platino a la gestión de la Ecocentral Granada, referente en España

1095146.1.260.149.20260610201434 El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, recoge la Escoba de Platino a la gestión de la Ecocentral Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recogido este miércoles en Madrid la Escoba de Platino otorgada por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus) en reconocimiento al proyecto de implantación de una nueva línea de tratamiento de biorresiduos recogidos selectivamente en la Ecocentral Granada, una actuación estratégica que sitúa a la provincia a la vanguardia de la gestión sostenible de residuos.

El premio distingue una iniciativa impulsada por la institución provincial que ha supuesto una inversión de 15.250.000 euros y que incorpora un innovador sistema para el tratamiento de la Materia Orgánica Residual (MOR) y la Fracción Orgánica de Recogida Separada (FORS) mediante procesos de digestión anaerobia y estabilización aeróbica en biorreactores.

Rodríguez ha destacado que "recibir esta Escoba de Platino supone un importante reconocimiento al trabajo que estamos realizando desde la Diputación para modernizar la gestión de los residuos en la provincia y convertirla en un referente de sostenibilidad".

"La nueva línea de tratamiento de biorresiduos de la Ecocentral Granada es una infraestructura estratégica que nos permite avanzar hacia un modelo más eficiente, más respetuoso con el medio ambiente y alineado con los objetivos europeos de economía circular", ha añadido.

Además, el presidente ha señalado que "la Ecocentral Granada es hoy un ejemplo de cómo la inversión pública puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos. Este reconocimiento nos anima a seguir trabajando para que la provincia continúe avanzando hacia un modelo de desarrollo más sostenible, eficiente y comprometido con el bienestar de los granadinos".

SOBRE LA PLANTA

La nueva infraestructura permite desarrollar un proceso completamente confinado, con un mayor control de las emisiones odoríferas y de gases, mejorando significativamente la calidad del aire en el entorno de la instalación y minimizando las molestias a la población.

Asimismo, la estabilización integral del material evita fermentaciones posteriores y garantiza la obtención de un compost higienizado y seguro, con importantes beneficios para los suelos agrícolas y forestales de la provincia.

Gracias a esta tecnología, la Ecocentral Granada logra valorizar la fracción orgánica de los residuos mediante la producción de biogás y compost de alta calidad, contribuyendo a la reducción de emisiones, al aprovechamiento de recursos y al avance hacia un modelo de economía circular más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.