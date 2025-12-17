La Diputación ve una "oportunidad única" en la llegada del final de La Vuelta 2026 a Granada para su promoción turística

Fotografía familiar de la presentación de La Vuelta 2026. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha subrayado que la llegada de La Vuelta Ciclista a España a la provincia en las dos últimas etapas de la edición de 2026 supone "una oportunidad única, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, económico y de proyección de imagen". La ronda española se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, con salida en Mónaco y final en la provincia de Granada.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante la presentación oficial de la competición, celebrada este miércoles en Mónaco, donde ha destacado que esta apuesta --a la que se sumará una etapa intermedia entre Almuñécar y Loja-- refuerza el compromiso de la Diputación con los grandes eventos como "una herramienta clave de promoción", consolidando a Granada como escenario de finales históricos y como destino de referencia internacional.

Asimismo, el presidente provincial ha señalado que "Granada tendrá un protagonismo histórico en el desenlace de La Vuelta, con dos enclaves únicos como el Castillo de La Calahorra y la Alhambra, que se convertirán en grandes referentes de un recorrido que mostrará al mundo la riqueza patrimonial, paisajística y deportiva de la provincia".

En concreto, la provincia será escenario de las dos últimas etapas de las 21 que componen la edición de 2026. La competición se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre, con salida desde Mónaco y final en la provincia de Granada que concentrará el desenlace deportivo de la carrera con dos jornadas; a las que se sumará una tercera etapa intermedia (la etapa 13) con salida de Almuñécar, Los Guájares, cruzando el Valle de Lecrín, El Temple y el Poniente para finalizar en la ciudad de Loja.

La penúltima etapa arrancará a las puertas del Castillo de La Calahorra, atravesando municipios del norte de la provincia como Jérez del Marquesado y Guadix, para adentrarse posteriormente en el Puerto de Blancares, Pinos Genil, Güéjar Sierra y el entorno de Sierra Nevada, con ascensos como el Alto de Hazallanas.

El recorrido continuará por Huétor Vega antes de afrontar de nuevo la montaña en el Puerto de El Purche para discurrir después por Pinos Genil, Güéjar Sierra y culminar en el Collado del Alguacil. Y el colofón llegará con la última etapa que partirá del centro comercial Carrefour Granada y recorrerá distintos municipios del área metropolitana como La Zubia, Gójar, Cúllar Vega, Vegas del Genil y Santa Fe antes de adentrarse en la capital para un circuito urbano final. La llegada, situada en el entorno de la Alhambra, pondrá el broche final a esta edición.