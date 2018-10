La diputada del PSOE-A Marisa Bustindy, presidenta de la comisión de investigación de la Faffe

Publicado 21/09/2018 19:19:04 CET

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha sido designada como presidenta de la comisión de investigación relativa a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación a la actualidad, cuyo funcionamiento ha arrancado este viernes en las instalaciones del Parlamento andaluz.

En la primera reunión de este órgano, que ha durado menos de diez minutos, Bustinduy ha resultado elegida presidenta con el único apoyo de su grupo parlamentario, toda vez que la oposición no se ha puesto de acuerdo para apoyar a otro candidato. De hecho, la socialista ha competido por el cargo con el candidato que ha presentado el PP-A, Jaime Raynaud, y la de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga.

En las votaciones, la propuesta del PP-A no ha recabado ningún apoyo, mientras que IULV-CA ha respaldado a la candidata del partido morado y Ciudadanos (Cs) se ha abstenido ante todas las propuestas. De este modo, y dado que el voto en este órgano es ponderado, el PSOE-A se ha alzado con la Presidencia de la comisión de investigación.

Tras su elección, y en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Bustinduy ha garantizado que dirigirá los trabajos de la comisión "con la diligencia que requiere esta responsabilidad" y ha dicho que su intención es convocar la siguiente reunión la próxima semana.

"Cuando se me encarga un trabajo lo intento hacer lo mejor que sé y puedo", ha afirmado antes de explicar que la semana que viene contactará con los letrados de la Cámara "y veremos cómo es todo el procedimiento para iniciarlo lo antes posible".

Bustinduy ha asegurado que trabajará como presidenta "desde la ecuanimidad, la elegancia política y desde el rigor" y "se hará lo que se tenga que hacer cumpliendo lo que nos reglamenta una comisión". En cuanto a las críticas de la oposición por su elección, ha incidido en que "si no son ellos, no les parece bien nada de los demás, esto forma parte del paisaje político del Parlamento desde que arrancó la legislatura", ha lamentado.

"PONER AL ZORRO A CUIDAR A LAS GALLINAS"

La oposición al completo ha criticado que los socialistas hayan presentado una candidatura a la Presidencia de la comisión dado que el objeto de investigación es el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la Faffe para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro, precisamente, de la ejecutiva del PSOE andaluz.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha responsabilizado a Podemos y a Cs de que la Presidencia de la comisión haya recaído en el PSOE-A, partido "al que no se le cae la cara de vergüenza política" por proponerse para un cargo "para investigarse a sí mismo". "El PSOE-A ha querido que esta comisión nazca muerta", ha remachado antes considerar que esto es como "poner al zorro a guardar las gallinas".

A su juicio, Podemos y Cs deberían haber permitido que el PP-A presidiera la comisión al ser el impulsor de la misma. Sobre el partido naranja ha dicho que "termina la legislatura como empezó: ayudando al PSOE-A a tapar la corrupción"; mientras que ha afeado a Podemos que a pesar de que anunciara que apoyaría al candidato popular no lo haya hecho finalmente, en un gesto que atribuye al entendimiento en Madrid entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

El diputado de Podemos Jesús Romero ha avisado de que la comisión "nace muerta" por "la desvergüenza" del PSOE-A de presentar una candidatura a la Presidencia de un órgano cuyo fin es "investigar a un gobierno del mismo partido". "Es como poner al lobo a guardar a las ovejas", ha agregado antes señalar también la "irresponsabilidad del PP-A por presentar un candidato cuando es el partido con más grado de corrupción de toda Europa".

Ha criticado que el PP-A no haya sido capaz de dejar a un lado "el sectarismo y su intento de patrimonializar la comisión" votando a la candidata de Podemos; así como ha señalado la "irresponsabilidad" de Cs por "no presentar un candidato y abstenerse en la votación", con lo que, según Romero, "vuelve a ser cómplice del PSOE-A y su corrupción".

Marta Bosquet, representante de Cs, ha lamentado que una diputada socialista presida la comisión porque "ni el PSOE-A ni el PP-A están legitimados" para ocupar ese cargo, como tampoco lo está, en su opinión, Podemos, toda vez que ha recordado que "en la anterior comisión de investigación se fueron de feria".

Ha explicado que al final Cs no ha propuesto a su compañero José Antonio Funes como presidente, como habían anunciado, porque sabían de antemano que no recabaría los apoyos suficientes; así como ha negado que hayan cerrado un acuerdo con el PSOE-A para facilitarle el puesto y confiar en que Susana Díaz "no tenga prisa en convocar elecciones para que esta comisión sirva para saber qué ha ocurrido con el dinero de los andaluces".

De su lado, el parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha advertido de que la elección de Bustinduy como presidenta es un hecho más que a su grupo parlamentario le hace tener "pocas expectativas" en el desarrollo de la comisión de investigación.

"Esto va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio", ha augurado el miembro de la coalición de izquierdas antes de reclamar que se vuelvan a reunir cuanto antes "para por lo menos hacer algo de paripé".

José Latorre, diputado del PSOE-A, ha defendido que su grupo parlamentario tiene "los mismos derechos y los mismos deberes" que el resto de partidos en la Cámara para presentar un candidato a la Presidencia de la comisión, mientras que ha destacado que "no hay otra persona en el Parlamento más ecuánime, honesta y recta que Bustinduy" para llevar a cabo estos trabajos.

Así, ha negado ningún acuerdo previo entre los partidos que hayan propiciado la elección de una socialista como presidenta, y ha explicado que el PSOE-A decidió hacer una propuesta para el cargo desde el momento en el que creyó que Bustinduy "es la persona más ecuánime" para desarrollarlo.