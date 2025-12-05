El diputado provincial de Deportes de Granada indica que la piscina de Lanjarón está en el Inventario de Instalaciones

Archivo - El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, en una imagen reciente - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, ha indicado este viernes que la nueva piscina proyectada en Lanjarón figura dentro del Inventario Provincial de Instalaciones Deportivas, advirtiendo al PSOE que por "enésima vez" se queda "fuera de juego" con una denuncia pública sobre este tema que afecta al municipio del que es alcalde en la Alpujarra granadina.

En rueda de prensa este viernes, el diputado provincial del PSOE Eloy Vera ha criticado que Escobedo "se haya saltado requisitos indispensables" en la tramitación del Plan Provincial de Infraestructuras Deportivas (PIDE) de 2025 para "adjudicarse" la construcción de una piscina por más de un millón de euros en Lanjarón.

En un audio de respuesta remitido a los medios, Escobedo ha asegurado que "queda demostrado" en el Boletín Oficial de la Provincia que el PIDE "está aprobado definitivamente por parte del Ayuntamiento de Lanjarón" y que la piscina está dentro del inventario provincial.

Según el vicepresidente tercero de la Diputación de Granada, el PSOE "pone principalmente en duda la buena labor que tienen los técnicos de la Delegación de Deportes, un tribunal compuesto por varios miembros", también de otras áreas de la institución provincial, entre ellas la de Obras, quienes "supervisan que todo el procedimiento y los criterios de puntuación y requisitos están hechos de una forma adecuada".

Ha proseguido incidiendo en que, "una vez más, el PSOE miente" y "está desinformado", así como requiriendo al grupo socialista de Lanjarón que informe al provincial "para que comprueben, antes de lanzar falsas acusaciones, que todo está correctamente".