Los diputados del PSOE-A salen del Pleno durante el primer discurso de Mestre como presidenta tras una polémica con Sanz

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero (1d) abandona junto al resto del grupo socialista el Pleno del Parlamento antes de finalizar. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del Parl - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Socialista han abandonado este jueves el Pleno del Parlamento andaluz antes de que su nueva presidenta, Ana Mestre (PP-A), terminara de pronunciar el primer discurso que ha dirigido a sus señorías en su nueva condición antes de levantar la sesión, en protesta por su reacción tras una polémica que se ha generado con el tramo final de la comparecencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), a propósito del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en el que murieron 13 personas.

En su turno de réplica a los grupos parlamentarios, el consejero ha defendido su actuación ante dicho incendio y que trabaja "desde la lealtad, la cooperación y el rigor", y ha trasladado a los grupos de la oposición que no sabe "si están deseando que haya incendios para tener que venir a rendir cuentas" de ello al Parlamento.

Estas palabras han generado malestar entre la bancada socialista, desde donde el secretario del grupo y diputado por Sevilla, Rafael Recio, ha pedido la palabra a la presidenta invocando el artículo 77.3 del Reglamento, que determina que, cuando una "alusión afecte al decoro o dignidad de un Grupo parlamentario, el Presidente o Presidenta podrá conceder a un Diputado o Diputada representante de aquél el uso de la palabra".

El representante del PSOE-A ha defendido que pidiera la palabra al entender que Antonio Sanz había trasladado una "acusación muy grave" contra el Grupo Socialista "manifestando que estamos deseando que haya incendios".

Ana Mestre le ha replicado que ha escuchado "perfectamente lo que ha dicho" el consejero y "no les ha aludido directamente" a los socialistas. "Ha dicho que 'parece que ustedes'", ha apostillado la presidenta del Parlamento en su respuesta a Rafael Recio, a quien, por ello, no le ha concedido un turno de palabra.

Tras ello, la nueva presidenta ha querido dirigir unas palabras a los diputados antes de levantar la sesión plenaria en la que ha sido elegida para dicha responsabilidad en sustitución de Jesús Aguirre --en el marco del acuerdo de gobierno de PP-A y Vox para esta legislatura, que concede a Vox la vicepresidencia primera de la Cámara--, y en la que también se ha procedido a la designación de los nueve senadores en representación de la comunidad autónoma.

Los diputados del PSOE-A se han levantado de sus escaños y han abandonado la sala 'Alberto Jiménez Becerril' en la que se ha celebrado el Pleno en protesta por no haberle concedido Ana Mestre el turno de palabra en respuesta a Sanz, por lo que no se han quedado a escuchar su discurso.

ANA MESTRE ASUME LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO COMO "UN HONOR"

En dicha última intervención, Ana Mestre ha dicho que para ella "es un honor presidir" el Parlamento, algo que asume "con máxima responsabilidad", según ha agregado antes de animar a los diputados a reflexionar sobre "qué Parlamento de Andalucía" quieren, cómo desean "representar a los andaluces en esta legislatura", y "qué grano de arena" quieren "aportar a España desde esta tierra tan generosa que se llama Andalucía".

La nueva presidenta ha remarcado que el Parlamento "pertenece al pueblo andaluz", y que los diputados son "custodios durante un tiempo suficiente, bien para dejar huellas o cicatrices", algo que "simplemente depende" de ellos, según ha abundado.

"Cada palabra pronunciada aquí tiene consecuencias, cada gesto educa, cada silencio enseña, cada aplauso inspira y cada descalificación destruye", ha advertido Ana Mestre a los diputados, a quienes ha subrayado además que les "observan" sus hijos y sus mayores, y quienes "todavía creen en que la política puede mejorar la vida de los ciudadanos".

En esa línea, ha abogado por ayudar a impulsar "un Parlamento donde se coleccionen discursos" y no se sumen "palabras destructivas", donde "la discrepancia sea una oportunidad para crecer todos", al tiempo que ha aseverado que "la firmeza no es una cuestión de gritos", y "la educación jamás ha sido un signo de debilidad". "Es la forma más elegante de demostrar fortaleza", ha puntualizado.

"Durante estos años hemos repetido que Andalucía cree en sí misma, que no tiene techo para su talento, que quiere igualdad y no privilegios, que es una tierra abierta, solidaria y ambiciosa. Si esa es nuestra Andalucía, señorías, ese debe ser también nuestro Parlamento", ha zanjado Ana Mestre su discurso.

FELICITACIÓN DE JUANMA MORENO

Paralelamente, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha publicado un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha dado su "enhorabuena" a Ana Mestre por su elección como presidenta del Parlamento, y ha añadido que se alegra "mucho" por ella.

Moreno ha descrito a Ana Mestre como "una mujer con altura de miras, cercana, trabajadora y dialogante", y ha considerado que es "una garantía para que se escuchen con respeto todas las voces del pueblo andaluz".

"Va a ser una magnífica presidenta del Parlamento de Andalucía", ha augurado el jefe del Ejecutivo andaluz, quien también ha deseado "lo mejor" al ya expresidente de la Cámara Jesús Aguirre, un "querido compañero y amigo" que ha hecho "una gran labor estos años fruto de su conocimiento, experiencia y buen hacer", según ha añadido antes de concluir subrayando que su compañero de partido "seguirá defendiendo el interés de todos los andaluces en el Senado", para el que ha sido designado en representación del Parlamento autonómico.