Dirección y plantilla de Aemsa, en Linares (Jaén), cierran un acuerdo sobre el ERE extintivo que incluye recolocaciones

Archivo - Imagen de archivo de un aerogenerador. - MITECO - Archivo

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección y los trabajadores de Aemsa Santana, en Linares (Jaén), han alcanzado un acuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción planteado por la empresa que "garantiza alternativas laborales", con recolocaciones en otros centros del grupo Windar, y "mejoras económicas".

Se produce un mes después de que la compañía anunciara el cierre de la planta linarense y la apertura del procedimiento para tramitar el despido colectivo para toda la plantilla. Finalmente, la negociación termina con un acuerdo que ha "ratificado" el personal en asamblea, según ha informado este viernes en una nota el secretario general de CCOO de Industria de Andalucía, José Hurtado.

Al respecto, ha destacado "el esfuerzo realizado por la representación sindical para garantizar el mayor número posible de alternativas laborales y mejorar las condiciones de salida de quienes finalmente opten por la indemnización".

El acuerdo establece una indemnización de 26 días por año trabajado, con un límite de 14 mensualidades, a la que se añadirán 650 euros lineales vinculados al plan de recolocación. Cada trabajador podrá optar entre percibir esta cantidad o incorporarse al propio plan de recolocación.

Además, se ha conseguido una compensación equivalente al 28 por ciento del desempleo consumido durante los últimos cinco años, teniendo en cuenta los diferentes ERE que ha sufrido la plantilla. Para las personas mayores de 55 años que opten por la indemnización se contempla también la suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social, garantizando las cotizaciones hasta los 63 años.

Uno de los principales resultados del acuerdo es el mantenimiento de 17 puestos vinculados a Aemsa Santana, (dedicada, fundamentalmente, a la fabricación y mantenimiento de torres para aerogeneradores).

Estas personas continuarán trabajando mientras exista carga de trabajo en las instalaciones de Linares y, en caso necesario, podrán ser desplazadas temporalmente a Polonia durante al menos un año, con unas condiciones económicas y laborales pactadas que han permitido cubrir las 17 plazas previstas.

Para el dirigente de CCOO, que las 17 plazas hayan sido finalmente cubiertas "supone un resultado especialmente positivo dentro de la negociación y permite mantener a estos trabajadores vinculados a la actividad de la empresa".

El acuerdo ofrece también "un número importante de alternativas de recolocación dentro del grupo Windar". La plantilla podrá optar a puestos de trabajo en diferentes centros, entre ellos 28 en Puerto Real, dos en Cartagena, 18 en Asturias y 63 en El Ferrol.

Las personas que sean subrogadas mantendrán las condiciones establecidas por el convenio colectivo correspondiente al centro de destino, que, según CCOO, supone en todos los casos una mejora respecto al convenio de aplicación en Jaén. Además, quienes se desplacen a otros centros podrán contar, si así lo solicitan, con una ayuda al alquiler de hasta 2.500 euros.

"Tanto para quienes sean desplazados a Polonia como para quienes opten por una subrogación en otros centros del grupo, se establece un periodo de un año durante el cual podrán acogerse a las condiciones indemnizatorias pactadas si finalmente la alternativa laboral no se consolida", ha explicado.

BOLSA DE EMPLEO

El acuerdo incluye, igualmente, la creación de una bolsa de empleo para el conjunto del grupo Windar, a la que podrán incorporarse los trabajadores que quieran optar a futuras vacantes que se produzcan en cualquiera de sus centros.

También se facilitarán cartas de recomendación individualizadas en las que quedarán acreditadas la experiencia y la formación adquiridas por cada trabajador durante su trayectoria profesional.

Hurtado ha afirmado que las alternativas conseguidas durante la negociación ponen de manifiesto que "los trabajadores de Linares están bien formados y la empresa no quiere deshacerse de ellos".

"Desde CCOO no vamos a dejar tirado a ningún compañero de Aemsa. Vamos a seguir a su lado y acompañándolos durante todo el proceso, tanto en los desplazamientos y subrogaciones como en la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo", ha asegurado.

El acuerdo comenzará a aplicarse desde este sábado. Las personas que vayan a ser desplazadas o subrogadas continuarán trabajando inicialmente en las instalaciones de Linares, estando previstos los primeros desplazamientos y recolocaciones entre finales de este mes y principios del próximo.