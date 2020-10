La dirección del PSOE-A afirma que "el partido no es prioritario en estos momentos, lo prioritario son los andaluces"

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha insistido este martes en que "no es prioritario el partido en estos momentos, lo prioritario son los andaluces, sus problemas y buscar soluciones" por las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que está generando la pandemia de Covid-19.

En rueda de prensa tras reunirse el pleno de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, preguntado por las voces críticas con el liderazgo de Susana Díaz, Cornejo ha explicado que no les preocupa este "ruido" sino que "no estemos todos centrados en lo que tenemos que estar".

"Toda la dirección del partido y en el grupo parlamentario, nuestra preocupación son los andaluces y cómo resolver la situación que tenemos", ha insistido para asegurar "en esto deben estar todos los compañeros, allá cada uno con su responsabilidad".

Por eso, el secretario de Organización del PSOE-A ha dicho que preguntaría a quien pueda hablar de otra cuestión si "realmente vive en el día a día" pues, según ha explicado, a él mismo hay ciudadanos que le han trasladado sus problemas, le han preguntado qué pasa con los colegios o con los ERTE, entre otras cuestiones relacionadas con la pandemia, pero "nadie me ha preguntado cuándo será el congreso del PSOE-A". "La gente no está en eso ahora sino en sus problemas y en que le ayudemos", ha abundado.

"Es que me da hasta vergüenza hablar de otra cosa que no sean los problemas que padecen los andaluces", ha recalcado el portavoz del PSOE-A, que ha insistido en que todos los socialistas andaluces están preocupados por el drama de muertos diarios, por la situación de la Atención Primaria "que ha saltado por los aires" y por la situaciones de los hospitales, "que a este paso también saltará".

Del mismo modo, preguntado por las próximas convocatorias del Comité Director del PSOE-A o de la Interparlamentaria, Cornejo ha asegurado que están "deseando" poder celebrarlas pero que en estos momentos, a cuenta de la situación sanitaria, no es recomendable.

Precisamente ha explicado que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A celebrada este martes ha contado con el "mínimo" presencial y que la mayoría de los miembros del órgano han intervenido por videoconferencia.

"Nos encantaría hacerlas pero no se convocan por las recomendaciones sanitarias y por la directriz de Ferraz, que pide que no se celebren reuniones ni asambleas en las grandes ciudades o en los municipios más poblados, tenemos que ser ejemplo", ha sostenido el secretario de Organización del PSOE-A, que ha apuntado que este tipo de órganos no se están convocando en ningún territorio.

No obstante, Cornejo ha explicado que aunque no se celebren estas reuniones "existe la coordinación" entre los grupos a todos los niveles del partido.