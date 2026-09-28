La dirección del PSOE-A valora las primarias como vía para "tensionar a la militancia" y "refrendar" a sus alcadables

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha valorado este lunes el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones primarias que se han llevado a cabo este pasado sábado en nueve municipios andaluces de más de 20.000 habitantes --incluidas tres capitales de provincia, las de Jaén, Almería y Córdoba--, para elegir a los alcaldables socialistas de cara a los comicios locales de mayo de 2027, y ha defendido que este sistema sirve para "tensionar a la militancia" y que ésta "refrende" a sus candidatos.

Así lo ha destacado el dirigente del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre dicho proceso de primarias, que en el caso de Córdoba capital tendrá una votación de segunda vuelta el próximo sábado, 3 de octubre, ya que ninguno de los tres candidatos que concurrían ha logrado más del 50 por ciento de los votos entre la militancia que ha participado.

Alejandro Moyano ha destacado que ha sido "en pocos sitios" donde se han celebrado primarias en relación al "conjunto de los municipios" andaluces, y en todo caso ha defendido que, "como dirección" del PSOE-A, hay que "celebrar" que se lleven a cabo estos procesos que "sirven también para tensionar a la militancia".

"Creo que, de cara a las elecciones municipales, necesitamos que los candidatos estén refrendados por su militancia, y que, por supuesto, el partido entienda que vamos a poner al frente a los mejores, y no para que sean líderes en la oposición", sino "para que sean alcaldes y alcaldesas de esas capitales de provincia, de esos grandes municipios y de cualquier municipio de Andalucía", ha abundado Alejandro Moyano.

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A ha incidido en defender que están "muy contentos" en la dirección de la federación socialista andaluza acerca de "cómo se ha desarrollado el proceso de primarias" que concluirá el próximo sábado con la segunda vuelta de la votación en Córdoba, y ha remarcado que, "desde ya", por parte del PSOE andaluz se ponen a "trabajar para afrontar con ilusión, con ganas, las próximas elecciones municipales de 2027".