El director de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada regresa a España tras estar atrapado en Doha

Imagen de archivo del director de Movilidad Internacional de la UGR, Simón Suárez Cuadros, en su estancia en Doha. - UGR

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada (UGR), Simón Suárez Cuadros, ha regresado en la noche del sábado a Granada tras encontrarse atrapado en Doha (Catar) a causa del cierre del espacio aéreo por la ofensiva conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán desde el sábado, 28 de febrero.

En declaraciones a Europa Press, Simón ha precisado que la embajada de España en Catar le avisó de la posibilidad de que en la jornada del sábado pudieran ingresar en Arabia Saudí por bus y volar en dirección a España desde Riad.

No obstante, ha concretado que finalmente personal de la aerolínea Qatar Airways se ha personado "en torno a las 7,00 y 8,00 horas" en el hotel en el norte de Doha donde se encontraba evacuado, donde le esperaría un "traslado muy difícil" hasta el aeropuerto de la capital de Catar a causa "mucha presencia policial y muchos controles".

En esta línea, ha precisado que entro "muy justo al avión", siendo la última persona en ingresar al mismo antes de despegar, pero se ha mostrado "contento y aliviado" al poder volar a la capital española para, posteriormente, volver a Granada en la noche del sábado.

En contexto, Cuadros es la persona que se ocupa de los casos de emergencia en la UGR, atendiendo a los estudiantes o profesores que se encuentran en esta clase de situaciones.