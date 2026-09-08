Director de RTVA afirma que las oposiciones suponen un "hito que reforzará" objetivos de servicio público y empresarial

Archivo - El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado (Fotografía de archivo) - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha manifestado este martes que las oposiciones que se van a convocar para cubrir 228 plazas después de casi 20 años de las últimas, celebradas en 2008, suponen un "hito" que reforzará el objetivo empresarial y de servicio público de la cadena autonómica.

"Un concurso de oposición libre para rejuvenecer la plantilla, de forma abierta, garantizando la incorporación estable de nuevos perfiles profesionales de la era digital", ha manifestado Mellado, durante su comparecencia en la comisión de seguimiento de la RTVA del Parlamento.

Las bases de la convocatoria y los temarios correspondientes a los distintos puestos se abordará este miércoles en el Consejo de administración de la RTVA. Mellado ha confiado en la aprobación por parte de los consejeros, sobre todo, tras contar con el "respaldo" de todos los sindicatos del ente. Tras la aprobación, se publicaría en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Vamos a facilitar el retorno de personas que están en situación de excedencia y que quieren volver o pretenden volver a la empresa, vamos a ofrecer la oportunidad de traslado definitivo al personal fijo, vamos a impulsar la promoción interna y, después, cuando acabemos estas tres primeras fases, abriremos el proceso de concurso de oposición libre", ha expuesto Mellado, quien ha recordado que, en los últimos años, se ha estabilizado "a 229 personas que estaban en situación de precario en Canal Sur".

Ha señalado que las plazas que se van a sacar al concurso corresponden parcialmente a las bajas producidas durante los ejercicios anteriores, pero que en estos momentos sí "están cubiertas con contratos de interinidad hasta que terminen las oposiciones" en virtud de las tasas de reposición aprobadas.

Según Mellado, este proceso anticipa también "la cobertura de otras 38 plazas asociadas a futuras bajas".

Todos estos procesos constituirán, según ha agregado, un "hito para la RTVA no solo por su impacto en la estabilidad y el desarrollo profesional de la plantilla, sino también porque contribuirá a reforzar la actividad de la organización y avanzar en la consecución de su objetivo empresarial y servicio público".

Ha confiado en que, a diferencia de lo que ha ocurrido con las oposiciones en otras corporaciones públicas, no haya "impugnaciones" de la oposición en RTVA habida cuenta de que van "de la mano" de las organizaciones sindicales.

Juan de Dios Mellado ha querido dejar claro que "los trabajadores son el alma de la empresa" y que la actual dirección era consciente de que había problemas que se tenían que revertir, después de "años sin contrataciones, sin cobertura de bajas de larga duración o sin tener autorizadas tasas de reposiciones".

De otro lado, durante su comparecencia, Mellado ha abogado por una modificación de la actual Ley de la RTVA, que data del año 2007, cuando había "un escenario que no es el de ahora", sobre todo, en lo que respecta a los avances tecnológicos y digitales.

Para Mellado, es necesario "consolidar el nuevo servicio público digital" que presta Canal Sur; hacer también frente a los desafíos de las redes sociales, de los nuevos canales de distribución, o cómo usar la inteligencia artificial de forma ética y responsable. "Creo que debe quedar claro en el marco normativo que rige a la RTVA", según Mellado, apuntando que la ley se tiene que adaptar a las nuevas normas que han surgido a nivel andaluz, estatal y europeo que afectan al sector audiovisual.

De otro lado, Juan de Dios Mellado, tras preguntas de grupos de la oposición sobre cómo afecta el acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox a la RTVA, ha señalado que él no tiene constancia de que en dicho acuerdo suscribo por ambos partidos haya "ninguna palabra ni ninguna referencia" explícita sobre la cadena autonómica. "No tengo constancia de que se haya producido nada de lo que nos tenemos que preocupar", ha apuntado.