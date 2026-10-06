Director de RTVA defiende que "activó todos los mecanismos" tras saber la denuncia por acoso contra el exCEO de ADM

Archivo - El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, durante su comparecencia parlamentaria en comisión. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha defendido que la entidad pública "activó todos los mecanismos" tras conocerse la denuncia por presuntos abusos y acoso sexual por parte del exCEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), Gustavo Fuentes.

"Desde el primer momento que se anunció la denuncia pública, Canal Sur activó todos sus mecanismos, incluso, por si alguien tiene dudas, lo vimos también en nuestros informativos. La RTVA cuenta con mecanismos suficientes para hacer frente a estas cuestiones", ha subrayado este martes en su comparecencia en la comisión de control de RTVA en el Parlamento.

En esta línea, Mellado ha remarcado que la víctima "no comunicó" a ningún organismo de RTVA los hechos que denunció ante la vía judicial. "Ni a la Comisión de Igualdad, ni al Servicio de Prevención, ni a ningún organismo de la RTVA esos comportamientos que se ha denunciado, sino que optó por la vía judicial", ha destacado.

Sobre el procedimiento puesto en marcha por el ente público, Mellado ha explicado que en primer lugar se convocó a la Comisión de Igualdad, posteriormente se hizo un comunicado público y a la plantilla.

"Después se puso en marcha y se reforzaron todas nuestras herramientas que existen dentro de la empresa, como es el protocolo de acoso por razón de sexo. Se activó el canal de denuncias, se publicó en nuestros medios internos todas las herramientas con las que cuenta la empresa y se hizo una comprobación de nuestros pliegos contractuales con las distintas empresas proveedoras con las que trabajamos", ha desarrollado el director general.

Asimismo, ha anunciado que, a través del Comité de Seguridad y Salud, se ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Andalucía que "efectúe un estudio de clima laboral y una evaluación de riesgos psicosociales a las personas de su empresa que trabajan en programas para Canal Sur".

Por otro lado, Mellado ha insistido en que "no podemos ni debemos intervenir en el funcionamiento interno de otras empresas". "Una vez que se conozca la decisión judicial, así como que lo que la Inspección de Trabajo determine en materia laboral, podremos estudiar si debemos o no ampliar nuestros protocolos, nuestros pliegos contractuales, teniendo en cuenta la legislación laboral asistente", ha señalado.

LA OPOSICIÓN CRITICA "EL SILENCIO" ANTE LA DENUNCIA

La parlamentaria del PSOE-A, Olga Manzano, ha asegurado que RTVA "reaccionó tarde y por capítulos" ante la denuncia por acoso sexual y ha lamentado que no haya dado explicaciones sobre lo sucedido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Asimismo, ha señalado que el acoso "fue continuado en el tiempo".

"Cuesta creer que en Canal Sur no se supiera nada, cuando hay tres representantes de esta agencia pública sentados en el Consejo de Administración de ADM", ha señalado a la par que ha pedido que se trabeje en nuevos protocolos.

En esta línea, la diputada de Adelante Andalucía, Mari García, ha puesto el foco en la participación del ejecutivo andaluz en el accionariado de ADM y ha asegurado que Fuentes fue llamado a declarar el 11 de mayo, en plena campaña electoral.

García ha señalado otros casos relacionados con la empresa ADM. "No era solamente a esta reportera que denunciaba, sino que ya había otras denuncias, humillaciones en público y en privado. Sencillamente, este señor lo justificaba porque lo podía hacer", ha asegurado a la par que ha indicado una denuncia de trabajadoras en 2024.

La parlamentaria de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, también se ha hecho eco de casos anteriores y ha asegurado que "llueve sobre mojado". Asimismo, ha asegurado que RTVA "no debería desentenderse de las condiciones laborales y de las garantías de igualdad de una empresa que es uno de sus principales proveedores de contenido".

"Nos parece muy grave que una presunta agresión que dura diez años, ninguna persona de Canal Sur tuviera alguna sospecha de lo que estaba pasando. Hablamos diez años. En este tiempo han debido ponerse en marcha muchas más medidas más contundentes que dos reuniones de la Comisión de Igualdad", ha remarcado.

Por su parte, la parlamentaria del PP-A, María Beatriz Jurado, ha afirmado que desde su formación "siempre van a estar del lado de las víctimas" al mismo tiempo que ha defendido la gestión por parte de RTVA y ha pedido "dejar actuar a la justicia y a la inspección de trabajo".

"Todo lo que RTVA podía hacer lo está haciendo. Los contratos de producción incluyen obligaciones expresas de cumplimiento de las normativas de igualdad y exige documentación sobre la existencia y la vigencia de los planes de igualdad de estas empresas. Se puede decir claramente que se ha actuado", ha destacado.

Por su parte, el parlamentario de Vox, Ricardo López, ha criticado las intervenciones de los grupos de la oposición a los que ha acusado de "buscar un reproche en vez de dar luz en los hechos". Asimismo, ha defendido que "ha sido una actuación rigurosa" por parte de la dirección de RTVA.