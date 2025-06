Disminuyen un 3,5 % las demandas de disolución matrimonial en Andalucía en el primer trimestre de 2025

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante el primer trimestre de 2025, el número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) disminuyeron un 3,5 % en Andalucía respecto al mismo trimestre de 2024.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales registraron en ese periodo un total de 4.514 demandas de este tipo. Entre enero y marzo de este año, tan sólo aumentaron las separaciones consensuadas, mientras que el resto de tipos de demanda -tanto las de divorcio consensuadas y no consensuadas como las de separación no consensuadas- disminuyeron respecto al mismo periodo de 2024.

Las 2.019 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 6,4 por ciento, mientras que las 2.317 demandas de divorcio consensuado representan una disminución del 0,5 % respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, las demandas de separación consensuada (113) crecieron en un 2,7 % y las demandas de separación no consensuada (62) disminuyeron en un 22,5 % respecto al año anterior. Durante el primer trimestre del año, se presentaron 3 demandas de nulidad, por las 5 presentadas en el primer trimestre de 2024, lo que representa un 40 % menos.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Baleares, con 57,4; Canarias, con 56,9 y Comunidad Valenciana, con 54,8. También por encima de la media nacional, que fue de 49,9 demandas por cada 100.000 habitantes, se situaron Cantabria, con 54,5; Murcia, con 54,3; Castilla-La Mancha, con 53,7; Andalucía y Extremadura, con 51,3; La Rioja, con 50,9 y Cataluña, con 50,1.

Los territorios con las tasas más bajas fueron Aragón, con 42,7 demandas presentadas por cada 100.000 habitantes; Castilla y León, con 42,7 y Madrid y Navarra, con 43.

En el periodo analizado se presentaron 590 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto una ligera disminución interanual del 0,7 por ciento.

El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 1.960, tuvo una variación del 4,2 por ciento. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 1.275, aumentaron un 1,5 por ciento, mientras que las no consensuadas, 1.581, disminuyeron un 6,8 por ciento.