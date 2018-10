Diverso material didáctico prevendrá a alumnos, padres y profesores del ciberacoso y el mal uso de Internet

Publicado 16/02/2018 15:07:13 CET

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha acogido este viernes la presentación del nuevo material didáctico de una campaña que, bajo el lema 'Controla tu red', y desarrollada por la Policía Nacional y la Fundación Mapfre, trata de prevenir a alumnos, padres y profesores del ciberacoso y el mal uso de Internet.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha ofrecido una rueda de prensa en Sevilla sobre esta campaña en la que, entre otros, también han participado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Sevilla, Andrés Garrido, y el director del Área de Salud de la Fundación Mapfre, Antonio Guzmán.

El delegado ha agradecido a la Fundación Mapfre su aportación en esta campaña a través del material didáctico que se ha preparado y con el que se pretende "fomentar y promover el uso responsable de las nuevas tecnologías", para que los alumnos conozcan "perfectamente sus riesgos y los de Internet".

Igualmente, ha recordado que este material didáctico se enmarca dentro del convenio de colaboración sobre 'Ciberseguridad Escolar y Prevención del Acoso Escolar' firmado en 2016 entre la Dirección General de la Policía y la Fundación Mapfre.

En concreto, el material didáctico incluye trípticos que se van a distribuir entre escolares --alumnos de tercero y cuarto de Primaria-- y documentos adaptados a alumnos de quinto y sexto con consejos "directos y muy claros", como 'Accede a información adecuada para tu edad', 'Piensa antes de hacer click', 'Usa contraseñas seguras, secretas y complicadas', 'Protege tu identidad', 'Configura la privacidad de tus redes sociales' y 'Comprueba y verifica la información'.

También se anima en estos trípticos a denunciar el ciberacoso, a no dejar "que el móvil controle tu vida", así como se pide a los alumnos que no compartan "imágenes o vídeos comprometidos", y que no se fíen de desconocidos", además de que se les recuerda que "no todo está en la red".

Los trípticos concluyen con la "regla de oro" de "No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti", según ha explicado el delegado del Gobierno, que ha detallado que también se han elaborado, en el marco de esta campaña, unas guías didácticas dirigidas al profesorado con una información "mucho más amplia", además de carteles con consejos para ponerlos en los centros educativos y que así estén "visualizados para todos los alumnos".

El material incluye también "nanoventosas" para que los menores puedan tapar las 'webcams', según ha valorado Sanz, que ha explicado que esta iniciativa se enmarca en el Plan Director de Convivencia y Seguridad Escolar, que Policía Nacional y Guardia Civil desarrollan por centros educativos de toda Andalucía, según ha recordado.

Por su parte, Antonio Guzmán, en representación de la Fundación Mapfre, ha agradecido a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional que hayan confiado en su entidad para el desarrollo de estos materiales, y ha destacado el "compromiso" de la fundación "con el bienestar de los ciudadanos en el mundo", dedicando una "parte importante" de sus esfuerzos al sector de la juventud.

PLAN DIRECTOR

Sobre el Plan Director de Convivencia y Seguridad Escolar, el delegado del Gobierno ha detallado que las charlas sobre redes sociales son las más solicitadas no sólo entre los alumnos, sino también entre los padres y los profesores, seguida del acoso.

Además, ha señalado que el 46 por ciento de las charlas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impartieron a los escolares andaluces durante el curso pasado --9.158 en total-- se centraron en los riesgos asociados al uso de Internet, y su objetivo es "evitar que los menores sean víctimas de prácticas delictivas como el ciberacoso, el 'grooming' o la 'sexting', así como alertar de la adicción a las tecnologías", según recoge el balance del curso 2017-2018 del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

Ha precisado que, sólo durante el primer trimestre del curso actual, el 42,59 por ciento de las charlas que se han impartido al conjunto de la comunidad educativa tratan sobre las redes sociales.

En Andalucía, se llevan impartidas a lo largo del primer trimestre del curso 2017-2018 un total de 5.377 charlas a la comunidad educativa, lo que supone 1.007 acciones más que el pasado curso académico, un 23,04 por ciento de aumento; mientras que, a lo largo del pasado el curso escolar se ofrecieron en total 16.469 conferencias en los más de 2.700 centros que pertenecen al Plan Director, de las que 9.158 fueron a alumnos.

El 46 por ciento de esas 9.158 charlas a escolares abordaron de forma específica los riesgos asociados al uso de Internet, entre los que los agentes de Participación Ciudadana --responsables del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Educativos y sus Entornos-- destacan a las tecnoadiciones como uno de los problemas que afectan a los menores que comienzan a adentrarse en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Junto a la adicción a las tecnologías, el 'grooming', el ciberacoso y el 'sexting' son otros de los problemas abordados en las charlas.

Por otro lado, en relación con la cibercriminalidad, Sanz ha destacado que la estadística arroja en Andalucía un incremento de los delitos en Internet del 19,29 por ciento en 2017, con 2.518 delitos más que en el año anterior. Los delitos sexuales y las amenazas y coacciones suponen un 19,6 por ciento de los hechos registrados el año pasado, y donde se incluyen los denominados 'grooming' y 'sexting'.