Doce personas con discapacidad participan en Jaén en un curso de competencias digitales de Inserta Empleo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este martes en Jaén un curso de competencias digitales al que asisten doce personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 60 horas lectivas se imparte hasta el próximo 8 de octubre y está dividida en los módulos: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguimiento y resolución de problemas, según ha informado en una nota la citada organización.

"Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social", ha afirmado.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Tiene una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 48 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.