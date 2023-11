Domínguez (PP) tilda de "éxito" la movilización en Jaén contra la amnistía: "Por encima de ideologías, nos une España"

JAÉN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha tildado de "éxito" la "histórica" movilización celebrada este pasado domingo en Jaén --al igual que en el resto de capitales de España-- contra la ley de amnistía, recalcando que "cerca de 15.000 personas, según nuestras estimaciones, abarrotaron la plaza de Santa María con una única voz para decir alto y claro que están en contra de la amnistía". "Miles de jiennenses, por encima de ideologías y partidos, dieron un ejemplo de civismo y de comportamiento democrático, con una reacción firme y serena", ha apostillado.

Domínguez ha detallado en un comunicado que en la concentración de Jaén "no ha habido "ni el más mínimo incidente de orden público", subrayando que "la mayoría cívica no se rinde y no callará hasta poder pronunciarse en las urnas, porque se está haciendo lo contrario de lo que se ha votado". "Por eso la convocatoria del PP fue un éxito, por la asistencia multitudinaria y porque se puso voz a millones de ciudadanos, a los que por encima de ideologías nos une la democracia y España", ha apostillado.

El presidente del PP jiennese ha aseverado que "muchos socialistas que votaron a Sánchez hoy se sienten traicionados y el PSOE de Jaén con Paco Reyes a la cabeza debería ser el primero en decir que en su nombre tampoco pues es su credibilidad, la de las personas que en nombre de Sánchez hicieron campaña por los pueblos de la provincia y que ahora tienen que defender algo que no venía en su programa electoral y que el propio Sánchez negó que haría, la que queda también en entredicho".

"Pero si al PSOE le prima el interés partidista, por desgracia España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios y pagada con los impuestos de todos los españoles, incluidos los jiennenses, que ayer dijeron alto y claro que no admiten que la Presidencia del Gobierno sea un cambalache", ha remarcado, subrayando que "no nos vamos a rendir y los jiennenses pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a fallar a los ciudadanos".

Por último, Domínguez ha advertido que "no vamos a hacer lo que sí parece que está dispuesto a hacer el PSOE, que ha enterrado su tradición constitucionalista, tomando el relevo de Junts y ERC al frente del procés. "Las críticas por lo que está haciendo el PSOE llegan desde todas partes. Desde Europa, desde todas las asociaciones judiciales, fiscales, abogados, inspectores de trabajo, desde parte del propio PSOE y millones de españoles en las calles", ha concluido.