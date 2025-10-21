Dos detenidos acusados de intentar secuestrar a una niña en el Sector Sur de Córdoba

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes a dos varones por supuestamente intentar secuestrar a una niña en una calle del barrio del Sector Sur de Córdoba.

Según han informado fuentes cercanas al caso, una llamada alertó de los hechos antes de las 22,00 horas de este lunes, momento en el que se desplazaron a la zona los agentes policiales y detuvieron a los dos varones en una zona aledaña.

Entretanto, desde el Cuerpo Nacional de Policía han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, para lo cual toman declaración a los dos detenidos y realizan distintas diligencias.